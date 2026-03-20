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全民國家安全教育日｜教局舉隅指AI深偽威脅國安 數字人民幣增「貨幣主權」

教育新聞
更新時間：20:24 2026-03-20 HKT
發佈時間：20:24 2026-03-20 HKT

4月15日是「全民國家安全教育日」，教育局今日向學校發出通告，呼籲全港中小學當日上課前舉行升國旗儀式及奏唱國歌。當局提供講解重點舉隅，分別提到人工智能(AI)「深度偽造」技術帶來的國安風險，及發展「數字人民幣」增強「貨幣主權」，減低對外部支付系統的依賴。當局亦建議安排學生收看主題動畫及短片，引導他們思考如何維護「文化安全」。

教育局建議學校在「全民國家安全教育日」早會活動，安排學生觀看動畫及短片，引導他們分享如何維護「文化安全」。 資料圖片
教育局建議學校在「全民國家安全教育日」早會活動，安排學生觀看動畫及短片，引導他們分享如何維護「文化安全」。 資料圖片

舉隅形容深偽技術 對國安構成威脅

當局建議校方在「全民國家安全教育日」可安排 「國旗下的講話」，或在早會、班主任課或禮堂講座進行講解，以提升學生的國安意識。當局提供兩個舉隅，其中一篇提到AI對國安構成的潛在威脅，尤其「深度偽造」技術以假亂真，足以冒充別人、捏造虛假消息或詐騙，「想像一下，如果有人利用這項技術偽造新聞事件、散布不實信息，就可能擾亂社會秩序，影響公共安全，甚至損害國家安全。」呼籲學生在網絡上不輕易透露個人資料，對可疑信息保持警覺，不隨意轉發未經證實的內容，「這些看似微小的行動，其實都是在為國家安全匯聚力量。」

當局提供的講解重點舉隅指，發展「數字人民幣」有助國家增強「貨幣主權」，減低對外部支付系統的依賴。 資料圖片
當局提供的講解重點舉隅指，發展「數字人民幣」有助國家增強「貨幣主權」，減低對外部支付系統的依賴。 資料圖片

 

推動數字人民幣 增國家「貨幣主權」

另一篇舉隅聚焦「經濟和金融安全」，形容現今國際形勢複雜，全球供應鏈調整、貿易保護主義抬頭，以及跨境金融市場波動，可能對國家經濟和金融體系造成衝擊，引述《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調「堅持統籌發展與安全」、「堅持在開放中維護安全」，在開放環境中動態維護國安，為經濟金融長遠穩定發展提供堅實保障；又提到國家推動「數字人民幣」試點，有助防止非法活動，也能增強國家在數碼經濟時代的「貨幣主權」，減低對外部支付系統的依賴。

當局亦建議在「全民國家安全教育日」早會活動，安排中小學生觀看有關筷子文化、端午節、蒸籠與長衫製作技藝的動畫及短片，引導學生分享如何維護「文化安全」，讓傳統文化成為傳承與展現 「文化自信」的方式。

本報記者 

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