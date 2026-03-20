DSE｜中史科改革 增MC題與短題目 考評局：減書寫量紓緩應試壓力

高中中史科與世界歷史課程修訂，考試及評核局昨為教師舉行簡介會。會上提到中史科卷一新增多項選擇題，共擬設20題，每題各佔1分，共佔20分；卷二「結構題」也會包括「客觀性短題目」，形容改革後題型可顯著減少考生的純文字書寫量，紓緩應試壓力，但會確保題目有甄別性及挑戰性，以考核高階思維能力。

設20題MC

據了解，考評局指中史科卷一多項選擇題，共設20題，各佔1分，預計考生每分鐘完成一題，設題會涵蓋整個課程大綱，包括基礎知識、概念理解、因果與史料分析等，以考核考生對課程內容的掌握度，以及不同層次的能力。新增的第二部分佔30分的「結構題」，屬於「客觀性短題目」，以配合考生不同的學習需要與能力，將較着重考生利用史料的能力，避免死記硬背。

短題目「由淺入深」

至於卷二，考生須在所選單元3選2作答，並分拆多個分題，消息指考評局在會上形容題型設計，是打破以往「10、15、25分長問題模式」，由「純論述」轉為「結構與論述組合」，改以短題目「由淺入深」，再配合佔10分的論述題，亦會配合史科，以配對、填充、填圖等形式，向考生作「辨識或理解層次提問」。

本報記者

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