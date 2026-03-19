DSE 2026︱調查：5%應屆考生稱完全不能承受壓力

中學文憑試筆試下月初開考，考生備試壓力備受關注。優才資源中心的調查發現，逾6成應屆考生認為壓力來源主要是個人因素，感到壓力的原因首三位是考試成績、個人前途和個人期望，約5%受訪考生更坦言完全不能夠承受壓力。中心呼籲家長通過耐心與理解、安排休息及留意行為改變等，協助子女減壓，學生亦不應獨自承受壓力。

主要來自考試成績

中心在去年11月至今年1月期間，訪問3582名來自40間不同地區學校的應屆考生，發現約65.4%考生認為壓力來源主要是個人因素，外在因素僅佔34.6%；而大部分考生感到壓力的原因是考試成績，比率達75.4%，個人前途和個人期望分別佔67%和63.1%，家人期望只佔43.3%。

另外，逾78%受訪應屆考生自評升中六後的壓力程度為「大」或以上，雖約79%考生自認能承受現有壓力，但約5%考生承認「完全不能夠承受壓力」。在處理壓力的選擇上，較多考生選擇睡覺、聽音樂和玩電子遊戲，選擇「與家人溝通」的比例亦較以往上升，達18%，繼2021年的17.3%以來再創新高。

中心指，文憑試考生的壓力管理與學習規劃息息相關，認為政府、學校、家長與學生應共同建立全面的心理健康支持系統，家長應通過耐心與理解、陪伴子女參與活動、安排休息及留意行為改變等，協助子女減壓並預防自我傷害；學生應勇於表達、善於互助，將壓力視為共同面對的課題，而非獨自承受。

本報記者

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