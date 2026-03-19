Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026︱調查：5%應屆考生稱完全不能承受壓力

教育新聞
更新時間：11:14 2026-03-19 HKT
發佈時間：11:14 2026-03-19 HKT

中學文憑試筆試下月初開考，考生備試壓力備受關注。優才資源中心的調查發現，逾6成應屆考生認為壓力來源主要是個人因素，感到壓力的原因首三位是考試成績、個人前途和個人期望，約5%受訪考生更坦言完全不能夠承受壓力。中心呼籲家長通過耐心與理解、安排休息及留意行為改變等，協助子女減壓，學生亦不應獨自承受壓力。

主要來自考試成績

中心在去年11月至今年1月期間，訪問3582名來自40間不同地區學校的應屆考生，發現約65.4%考生認為壓力來源主要是個人因素，外在因素僅佔34.6%；而大部分考生感到壓力的原因是考試成績，比率達75.4%，個人前途和個人期望分別佔67%和63.1%，家人期望只佔43.3%。

另外，逾78%受訪應屆考生自評升中六後的壓力程度為「大」或以上，雖約79%考生自認能承受現有壓力，但約5%考生承認「完全不能夠承受壓力」。在處理壓力的選擇上，較多考生選擇睡覺、聽音樂和玩電子遊戲，選擇「與家人溝通」的比例亦較以往上升，達18%，繼2021年的17.3%以來再創新高。

中心指，文憑試考生的壓力管理與學習規劃息息相關，認為政府、學校、家長與學生應共同建立全面的心理健康支持系統，家長應通過耐心與理解、陪伴子女參與活動、安排休息及留意行為改變等，協助子女減壓並預防自我傷害；學生應勇於表達、善於互助，將壓力視為共同面對的課題，而非獨自承受。

本報記者

延伸閱讀：

DSE 2026︱文憑試全方位資訊 名師技巧/狀元心得/免費自修室/減壓貼士一覽 (持續更新)

DSE 2026｜迎戰文憑試 7招考生減壓+家長6大支援貼士
 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
02:13
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
即時國際
4小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
星島申訴王 | 房間暗藏鏡頭 港情侶慘變A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直擊職員紅外線偵測
04:41
星島申訴王 | 深圳酒店房間暗藏偷拍鏡頭 港情侶慘變A片主角 實測淘寶神器搵偷拍反光點
放蛇直擊
5小時前
台中發生情侶倒斃浴室命案。iStock示意圖
台中恐怖情侶雙屍案 年輕男女全身鮮血倒斃浴室
兩岸熱話
14小時前
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
飲食
17小時前
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
01:25
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
2026-03-18 12:31 HKT
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
影視圈
21小時前
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
影視圈
20小時前
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
01:12
口罩商涉呃$600萬百分百擔保貸款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鴻夫婦
突發
2小時前
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
影視圈
16小時前