DSE生物科2026｜貼地溫習法 告別死背書！即睇8大考試必殺技

2026年中學文憑試（DSE）生物科，將於4月20日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由皇仁舊生會中學副校長兼生物科老師魏碧蓮，講解生物科的溫習技巧。

最多學校考生報考的選修科

由皇仁舊生會中學副校長兼生物科老師魏碧蓮，講解生物科的溫習技巧。（圖片由受訪者提供）

今年共有14,698位學生考生報考生物科，是最多學校考生報考的選修科。生物科共兩卷，試卷一由甲、乙兩部組成，甲部是多項選擇題，佔全科分數18%；乙部由短題目、結構式題目和論述題組成，佔全科分數42%。考生須回答試卷一的全部試題。試卷二的試題屬結構式，涵蓋課程內四個選修課題。考生須從四個選修課題中選答其中兩個選修課題的試題。試卷二佔全科分數20%。

魏碧蓮認為，面對厚厚的生物科教科書，很多同學都會感到壓力山大，甚至覺得「溫極都唔入腦」。「其實，DSE生物科從來都不是一個純考驗記憶力的科目，考評局近年越來越着重考生的跨課題整合、邏輯推論以及將知識應用於陌生情境的能力。」她強調，如果只懂「死背書」，在考場上很容易會跌入各種失分陷阱。

想在DSE生物科脫穎而出、建立滿滿的自信？魏碧蓮為各位考生綜合過往多年考評局報告的精華，整理出 8個溫習與實戰策略，助大家避開常犯錯誤，發揮真正實力！

DSE生物科2026｜8大溫習及應試必殺技

A. 拋開「斬件式」溫習，建構跨課題 Mind Map

B. 破解題目「指令詞」，切忌混淆 Describe 及 Explain

C. 圖表題拒絕「憑空想像」，嚴守「精準引用」法則

D. 專有名詞一字不能少，戒除含糊不清的「街坊用語」

E. 實驗題代入「科學家」視角，抓緊變數與對照組

F. 11分論述題（Essay）搶分法：要段落分明

G. 貼地溫習法：將生物學知識代入日常時事

H. 考場生存法則：嚴守時間限制，策略性「留前鬥後」

DSE生物科2026｜拋開「斬件式」溫習，建構跨課題 Mind Map

多年來考評局報告都指出，考生面對跨課題（Cross-topic）題目時往往表現最弱。很多同學習慣逐課溫習，但考試偏偏喜歡將「光合作用」與「生態系」結合，或者把「遺傳學」連繫到「進化與疾病」。因此，考生溫習時切忌將知識點孤立，強烈建議大家親手畫概念圖（Mind Map），將人體各個系統（如循環、呼吸、神經系統）串聯起來。當能夠一眼看出不同課題之間的因果關係，面對陌生的綜合應用題自然能迎刃而解。

DSE生物科2026｜破解題目「指令詞」，切忌混淆 Describe 及 Explain

這是一個極多考生中伏的致命傷！答題前必須圈出題目的「指令詞」（Command words）。答非所問，寫再多也是0分。另外，題目要求描述 A 對 B 的效應時，不應含糊地只答「A對B有影響」或是「A的出現改變了B」，必須精準指出是正面還是負面影響。

指令詞 答題要求 具體例子 描述 (Describe) 寫出圖表上觀察到的現象或趨勢。 隨溫度上升，酶的活性增加至頂峰後下降。 解釋 (Explain) 必須寫出背後的生物學原理。 高溫導致酶的活性部位變形 (Denatured)。

DSE生物科2026｜圖表題拒絕「憑空想像」，嚴守「精準引用」法則

數據分析題是搶分關鍵。很多考生在分析折線圖時，流於用「街坊用語」如「大了」、「少了」來形容，甚至完全不提圖表的數據。正確的拆題技巧是：先看清 X 軸和 Y 軸代表甚麼；當題目明言「參考圖表」，你必須精確抽出具體數字並附上單位作為證據去支持論點。記住，相關性不等於因果關係，邏輯要嚴密。以下為考生常犯的3個例子︰

考生常犯錯誤例子

折線圖顯示「抗生素 X 使用量」與「抗藥性細菌百分比」同時上升。 考生的致命直覺（錯判因果）

「抗生素的使用導致 (Cause) 細菌發生基因突變，產生抗藥性。」錯！基因突變是隨機發生的。 正確的生物學機制

兩者相關的原因是「自然選擇 (Natural Selection)」。抗生素只提供選擇壓力 (Selection pressure)。本身因隨機突變而帶有抗藥基因的細菌生存優勢較高，並能繁殖傳給下一代。因此，是抗生素「篩選」了抗藥細菌，而非「製造」了突變。

DSE生物科2026｜專有名詞一字不能少，戒除含糊不清的「街坊用語」

生物科是一門科學，考評局對專有名詞（Biological terms）的準確度要求極高。寫錯字、串錯字，或者用日常用語代替科學名詞，都不能取分。例如：用「營養」代替「葡萄糖」、用「傳遞訊息」代替「產生神經脈衝」。

建議考生預備一本「錯字簿」，用來專門記下自己常混淆的字眼（如「減數分裂 vs 有絲分裂」、「抗原 vs 抗體」、「高滲 vs 低滲」），確保答題時字字珠璣。

DSE生物科2026｜實驗題代入「科學家」視角，抓緊變數與對照組

近年，考卷經常出現未見過的實驗情境。若果遇到這類題目，考生不要慌，請立刻啟動「科學家模式」。任何實驗都離不開3大變項：自變項 IDV（你改變的）、因變項 DV（你量度的）和控制變項 CV（保持不變的）。

因此，答題時，不僅要指出控制了甚麼變數，更要解釋「為甚麼要這樣做」（例如：確保實驗結果僅由自變項引起，保證公平測試）。同時，熟記設立「對照實驗」（Control setup）的目的，並分清楚準確度及可信度之別。

DSE生物科2026｜11分論述題（Essay）搶分法：要段落分明

卷一乙部的論述題往往令考生卻步。這題包含8分內容分及3分有效傳意分。若想拿足傳意分，一定要按題目要求有條理地分段（例如正反兩面、結構與功能的對比），並善用連接詞如「相反」、「兩者皆……」、「因此」。清晰的段落佈局，能讓閱卷員秒懂考生的邏輯，分數自然手到拿來。

DSE生物科2026｜貼地溫習法：將生物學知識代入日常時事

生物學與生活息息相關。DSE極喜歡以熱門時事或生活情境出題（例如傳染病的疫苗機制、極端天氣對植物生長的影響、甚至是某種新興健康飲食法的科學根據）。考生在衝刺階段，不妨多留意身邊的事物及科學新聞，嘗試用課本學過的「免疫反應」、「新陳代謝」或「基因突變」去解釋，大大提升應用能力。

DSE生物科2026｜考場生存法則：嚴守時間限制，策略性「留前鬥後」

知識再好，做不完卷也是徒然。因此，臨場的時間分配極其重要！在卷一甲部 （MC）方面， 嚴格控制在每題1分鐘內完成，遇到不懂的先圈起來跳過。另外，在卷一乙部（長題目）方面， 論述題需要時間構思框架，建議採用「留前鬥後」策略——確保自己預留至少15至20分鐘處理最後的論述題（Essay）。考生千萬不要在初段的2分題目上糾纏太久，懂取捨才是高分關鍵。

最後，魏碧蓮認為，備戰 DSE 是一場馬拉松，生物科雖然內容繁多，但只要掌握規律，靈活運用上述 8 個策略，定能把書本知識轉化為考場上的得分武器。「趁距離開考還有一點時間，好好調整溫習步伐，針對自己的弱點多做 Past Paper 實戰操練吧！」

皇仁舊生會中學校舍（資料圖片）

DSE生物科評核模式

卷別 比重 考試時間 公開考試 卷一涵蓋課程必修部分 60% 2小時30分鐘 公開考試 卷二涵蓋課程選修部分 20% 1小時 校本評核 20%

延伸閱讀：

DSE化學科2026｜綜合5大題型及重點 應考前10個智慧錦囊

DSE公民科2026｜拆解24及25年試題 教你避開資料回應題常見錯誤

DSE數學科2026｜名師解構最新課程修訂 想及格一定要熟讀邊5個課題？