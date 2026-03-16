科大35周年校慶 辦世界大學校長論壇

創校35年的科技大學今日舉行校慶啟動儀式，宣布規劃一系列全年慶祝活動，包括下月與泰晤士高等教育（THE）合辦「THE亞洲大學高峰會2026」及首度在港主辦中國高等教育學會「世界大學校長論壇」。校長葉玉如昨在儀式上向已故創校校長吳家瑋致敬，形容他與創校團隊「敢想、敢做、敢承擔的精神」，為科大打穩根基。

科大35周年校慶以「凡事可為，奇蹟可創」為主題，舉行的啟動儀式以機械人醒獅、機械狗助手等表演，展現科技創新，並以無人機攜帶象徵35周年的「象徵鑰匙」飛進會場，交給主禮嘉賓。校方規劃一系列全年慶祝活動，包括下月舉辦「THE亞洲大學高峰會2026」，是繼2023年後再次舉辦峰會，預料吸引全球各地大學校長及業界領袖參加，探討亞洲在全球變革中的領導角色，並首度在本港主辦中國高等教育學會「世界大學校長論壇」。校方亦舉辦電影節等人工智能（AI）活動，並與科大（廣州）攜手為期一年的馬拉松、混合實境與AI藝術展覽等活動，促進兩地師生交流。

校長葉玉如在儀式上特別向去年離世的創校校長吳家瑋致敬，讚揚他與團隊早於創校時已志在成為研究型大學，並洞悉香港未來離不開與內地聯繫，以遠見與勇氣促使科大（廣州）開辦，「他們那種敢想、敢做、敢承擔的精神，為科大打穩了根基，才有我們今日的一切」。她亦提到科大正籌辦本港第3間醫學院，形容是迎來新里程，期待與政府攜手建立結合尖端科技、以人為本、融入人文關懷的醫學院，共同邁向新時代。

主禮的政務司司長陳國基提到，政府已成立教育專責小組，有助深化本港作為高等教育國際樞紐的角色，而科大今學年已收到全球逾2萬份本科申請，學生來自80多個國家，有助豐富本港人才儲備及加強國際聯繫。

記者 佘丹薇

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