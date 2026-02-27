科大研究「海陸差異」效應 解颱風登陸前降雨驟增原因

颱風往往帶來狂風暴雨。科技大學研究團隊分析過去40年約1500個熱帶氣旋的數據，發現熱帶氣旋在登陸前約60小時，平均降雨率會明顯上升，增幅逾20%，並首次清楚揭示背後的物理成因，是濕度上升及海陸摩擦差異擴大等「海陸差異」效應，導致風暴在靠岸前雨勢進一步加劇，提高沿岸地區的潛在風險，相關研究成果已刊登於國際期刊《Nature Communications》。

研究由科大海洋科學系主任兼講座教授、港澳海洋研究中心主任甘劍平領導，分析了1980至2020年間的全球衛星降雨數據，全面檢視氣旋靠岸前的降雨變化及其動力機制，發現不論風暴所處的海域、強度及緯度為何，氣旋在登陸前的降雨量均呈現一致增強的現象，源於風暴逼近陸地時所產生的「海陸差異」效應，包括沿岸低層空氣濕度上升、陸地與海洋摩擦差異導致氣流更易匯聚，以及大氣不穩定度提高。在這些多重因素疊加下，熱帶氣旋在登陸前約60小時的暴雨顯著加劇，增幅逾20%，令沿海地區在風暴登陸前已承受更高的潛在風險。

登陸熱帶氣旋降雨率的全球變化特徵（橫坐標負值表示登陸前時段）。 科大提供

登陸熱帶氣旋降雨率增強的物理機制示意圖，展示海陸差異對近岸對流和降水的影響。 科大提供

有助提升災害預警能力

以往相關研究多着眼於全球氣候暖化下的長期降雨變化，但對氣旋登陸前數十小時的關鍵預警窗口、雨量變化與物理成因卻欠缺系統性研究。甘劍平指，研究可望提升各地氣象機構及政府在暴雨、洪水及山泥傾瀉等災害的預警能力，配合科大團隊早前開發的沉浸式區域地球影像化孿生平台WavyOcean 2.0，可整合海洋環流、生態、大氣及河流流域等多源數據，未來將能在災害風險分析和應急部署方面，提供更全面的支援。

本報教育組



延續閱讀：

科大研AI模型提前4小時預報強對流天氣

科大研AI擴增實境平台做虛擬實驗 學者：與多間本地院校開展合作