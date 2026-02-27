科大研究「海陸差異」效應 解颱風登陸前降雨驟增原因
更新時間：18:48 2026-02-27 HKT
發佈時間：18:48 2026-02-27 HKT
發佈時間：18:48 2026-02-27 HKT
颱風往往帶來狂風暴雨。科技大學研究團隊分析過去40年約1500個熱帶氣旋的數據，發現熱帶氣旋在登陸前約60小時，平均降雨率會明顯上升，增幅逾20%，並首次清楚揭示背後的物理成因，是濕度上升及海陸摩擦差異擴大等「海陸差異」效應，導致風暴在靠岸前雨勢進一步加劇，提高沿岸地區的潛在風險，相關研究成果已刊登於國際期刊《Nature Communications》。
研究由科大海洋科學系主任兼講座教授、港澳海洋研究中心主任甘劍平領導，分析了1980至2020年間的全球衛星降雨數據，全面檢視氣旋靠岸前的降雨變化及其動力機制，發現不論風暴所處的海域、強度及緯度為何，氣旋在登陸前的降雨量均呈現一致增強的現象，源於風暴逼近陸地時所產生的「海陸差異」效應，包括沿岸低層空氣濕度上升、陸地與海洋摩擦差異導致氣流更易匯聚，以及大氣不穩定度提高。在這些多重因素疊加下，熱帶氣旋在登陸前約60小時的暴雨顯著加劇，增幅逾20%，令沿海地區在風暴登陸前已承受更高的潛在風險。
有助提升災害預警能力
以往相關研究多着眼於全球氣候暖化下的長期降雨變化，但對氣旋登陸前數十小時的關鍵預警窗口、雨量變化與物理成因卻欠缺系統性研究。甘劍平指，研究可望提升各地氣象機構及政府在暴雨、洪水及山泥傾瀉等災害的預警能力，配合科大團隊早前開發的沉浸式區域地球影像化孿生平台WavyOcean 2.0，可整合海洋環流、生態、大氣及河流流域等多源數據，未來將能在災害風險分析和應急部署方面，提供更全面的支援。
本報教育組
延續閱讀：
科大研AI擴增實境平台做虛擬實驗 學者：與多間本地院校開展合作
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT