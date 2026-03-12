DSE 2026｜9個筆試規則一定要識 違者或被扣分/DQ！

DSE 2026｜今年的DSE口試已經開考，各個的科目筆試亦會於下月8日起開始舉行。香港考試及評核局(考評局)今日(3月12日)在其網誌「文憑試快線」撰文，列出筆試注意事項。為了協助考生順利應試，《星島教育》整理了當中的重點，大家記得留意。

DSE 2026｜1. 准考證與身份證正本

考生須帶備准考證正本、身份證正本或其他附有相片的有效身分證明文件。「報到易」或HKDSE App的資料／截圖均不會被當作有效的身分證明文件。

DSE 2026｜2. 合規格的計算機

考生須使用「准用計算機型號名單」上的電子計算機，機身亦須印有「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」標籤。除了個人資料外，機身不能書寫或貼上貼紙，違者會被扣分或取消全部考試成績。

DSE 2026｜3. 自備文具與手錶

試場可能沒有時鐘，考生可自備手錶。資料圖片

考生須因應不同科目，帶備相應的文具，例如作答MC卷時，就要帶HB鉛筆。考試開始前，考生先將文具放在桌上，筆盒或筆袋則放在椅子下。桌上、抽屜內、身上及衣服都不能放置任何筆記、書本或電子器材，違者有機會被取消所有成績。

由於部分試場沒有時鐘，考評局建議考生自備只能顯示時間的普通手錶。若果考生被發現攜有智能手錶，則會被扣分或降級。

DSE 2026｜4. 透過「報到易」自行簽到

於一般禮堂試場（英國語文科聆聽部分特別室除外）應考的考生，應預先在手機下載及登入最新版本的「報到易」App，並於應考當日，在「檢查個人物品」宣布完畢前，透過「報到易」自行簽到，然後根據指示關閉手機及放在座位下的當眼處。

DSE 2026｜5. 關掉手機及電子器材

考生在禮堂（一般試場）自行簽到後，在進入試場或特別室前，應關掉手機及其他電子器材，並停用響鬧、定時自動重啟及隨顯螢幕功能。如被發現未有關上電子器材，科目成績或會被扣分或降級。

DSE 2026｜6. 不得攝影/錄音/錄影

在自行簽到後，考生一定要關閉手機。示意圖

在考試前後及期間，考生都不能於考室拍攝、擷取屏幕截圖、錄音或錄影，也不能帶走剩餘的Barcode貼紙，否則會被扣分，若果將相關相片、錄像、錄音以電子或公開形式展示，該科目成績會被降級。

DSE 2026｜7. 貼好Barcode貼紙

考生應小心核對Barcode貼紙上的資料，並且根據指示，於考試進行期間，在答題簿、試題答題簿封面，以及所有內頁、補充答題紙、方格紙上的指定位置，寫上考生編號及貼上Barcode貼紙。如果沒有在考試時間內正確貼上，相關卷別的成績有機會被扣分，甚至答案會不獲評閱。試場主任宣布「停止作答」後，考生不能再貼Barcode貼紙。

DSE 2026｜8. 正確地畫上試題編號

在每一頁寫有答案的答題簿／補充答題紙，考生都要依指示，在考試進行期間，於試題編號方格畫上「×」號，如果畫錯或漏畫，相關的答案有機會不獲評閱。對於設有分題的試題，例如是包括a、b、c 三部分的第1題，則只須在試題編號「1」畫「×」。當試場主任宣布「停止作答」後，考生不得再填畫試題編號方格，否則會被扣分。

DSE 2026｜9. 小心使用答題簿

考生不能撕開答題簿。資料圖片

若非作答分題，考生不應在答題簿／補充答題紙的同一頁內，寫出多於一題的答案，也不能撕開答題簿、試題答題簿或補充答題紙／方格紙／工作紙，違者會被扣分或取消全部考試成績。

此外，考生也不能寫出姓名、身分證明文件號碼、學校名稱或考生編號，也不能把Barcode貼紙上部的姓名貼在答卷，否則也會被扣分。

資料來源：香港考試及評核局

