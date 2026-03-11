Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱教育局網站 上載「十五五」教材

教育新聞
更新時間：07:45 2026-03-11 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-11 HKT

全國人民代表大會將審議通過國家「十五五」規劃，教育局向立法會提交文件指，就「十五五」規劃提供教學資源，日前已率先更新網站，內容涵蓋香港經濟表現及人力資源、國家經濟概況及世界貿易等。公民與社會發展科推行5年，當局已累計在逾200校進行重點視學及校外評核，形容該科「穩步推展，越趨順暢」。

公民科推展「越趨順暢」

教育局向立法會提交文件指，就「十五五」規劃提供教學資源，日前已率先更新網站。資料圖片
當局在立法會文件交代高中公民科發展，指為讓學生及早了解國家未來5年發展的主要方向，以及本港如何更好融入和服務國家整體發展大局，當局已就《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》製作教學簡報，隨着人大將審議通過「十五五」規劃綱要草案，隨後將更新內容。

有關網站日前更新，提供多項教案及工作紙，涉及「自我理解與生活技能」、「香港的經濟表現及人力資源」、「香港青年人就業」、「國家經濟概況及世界貿易」等內容，亦列出資訊圖表，包括「十五五」規劃建議中的「香港」發展關鍵詞、「十五五」時期經濟社會發展的主要目標、新興支柱產業、未來產業、經濟安全保障工程等，惟相關教材未提供連結。

教育局網站日前更新，顯示「十五五」規劃學與教資源。教育局網站截圖
公民科推行踏入第5個學年，當局截至上月累計分別在101校及107校進行重點視學及外評，形容該科「穩步推展，越趨順暢」，教師普遍通過小組討論、口頭匯報等，加強學生課堂參與；學生興趣亦見提升，樂於表達己見與回答問題。至於內地考察，當局已與承辦機構及內地省市部門，分別成立學生內地考察專責小組及工作小組，加強溝通聯繫，適時優化安排；又指理解3至4月的出團高峰期，「是病菌肆虐、大人小孩均容易病倒的季節」，將與內地及本地相關部門加強通報與聯繫，保障師生安全和健康。

本報記者

