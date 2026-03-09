浸大國際生體驗客家風情 與村民一同盡興 

為讓留學香港的非地生體驗本地文化，浸會大學夥拍慈善團體無止橋合辦「國際學生鄉村振興服務學習團」活動，吸引來自十多個國家和地區的非本地生參與，進行為期三日兩夜的沙頭角荔枝窩服務學習之旅。學生除認識傳統客家生活外，更與村民進行文化交流，深入了解香港中西文化薈萃、現代與傳統交融的國際城市特質。

服務學習活動於上月舉行，浸大副校長（教與學）周偉立和無止橋慈善基金主席黃錦星首日更到場與學生一同參與。約20名來自內地、阿爾巴尼亞、法國、德國、希臘、匈牙利、菲律賓、新加坡、韓國、瑞典、泰國和美國的非本地學生參加。三日行程中，學生入住「荔枝窩客家生活體驗村」，認識客家村屋的建築特色和風水林；在村中享用地道客家菜，又與村民一起製作傳統客家茶粿，把茶粿製成星星、魚和中式餃子等不同形狀，創意十足，啟發非本地學生將古老智慧與現代可持續發展概念相結合。

活動更讓學生參與修復農場和鴨洲的保育工作，將所學轉化為振興鄉村的實際貢獻。學生於本月再次重返荔枝窩，在「荔枝窩鄉村童玩文化節」中設計和主持地道香港遊戲，與村民及參加者一同盡興，讓客家風情連繫各國學生

本報記者

