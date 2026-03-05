Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒生大學委任莫家豪為下任校長 今年9月生效

教育新聞
更新時間：16:36 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:36 2026-03-05 HKT

恒生大學今日（5日）宣布，委任現任常務暨學術及研究副校長莫家豪教授為下任校長，任期五年，9月1日正式生效，接替已執掌恒大12年，即將退休的現任校長何順文。

莫家豪對於獲任表示深感榮幸，期望與校董會和校務委員會成員、學生、教職員、校友及合作夥伴緊密合作。(圖片來源：恒生大學提供)
莫家豪對於獲任表示深感榮幸，期望與校董會和校務委員會成員、學生、教職員、校友及合作夥伴緊密合作。(圖片來源：恒生大學提供)

恒大指任命由遴選委員會經嚴謹的全球招聘程序後作出推薦，並獲校董會和校務委員會一致通過。莫家豪現時是恒大常務副校長，此前曾任嶺南大學副校長兼林文燦比較政策講座教授、教育大學副校長（研究及發展）兼人文社會科學學院院長，以及香港大學社會科學學院副院長。他早年入選史丹福大學的全球首2%科學家，並被Research.com評為社會科學和人文學科的頂尖領袖，亦曾任英國布里斯託大學講座教授兼東亞研究中心創始主任，學術及行政經驗豐富。

對於獲委任為下任校長，莫家豪表示深感榮幸，期望與校董會和校務委員會成員、學生、教職員、校友及合作夥伴緊密合作，共同鞏固大學的學術和教育基礎，發揚卓越傳統，並通過創造新知識和研究，為社會帶來深遠影響。

校方讚揚：具策略願景及領導才能

恒大校董會主席林慧虹及校務委員會主席鄭慕智，對任命表示歡迎及高興，指校董會和校務委員會十分欣賞莫家豪的策略願景、卓越的領導能力及深厚的學術地位，並對他致力將恒大打造成亞洲領先私立大學的決心充滿信心。

 

本報記者

延伸閱讀：

恒大校長何順文8月榮休 冀交捧年輕繼任者

恒大研究：香港博士教育具優勢 地緣政治改變國際學生流動

 


 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
11小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
7小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
8小時前
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
6小時前
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
TVB離巢花旦被質疑「想紅想到癲」 疑唔着褲偷入泳池拍片 曾傳介入視帝婚姻欲輕生
影視圈
7小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT