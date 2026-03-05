恒生大學委任莫家豪為下任校長 今年9月生效

恒生大學今日（5日）宣布，委任現任常務暨學術及研究副校長莫家豪教授為下任校長，任期五年，9月1日正式生效，接替已執掌恒大12年，即將退休的現任校長何順文。

莫家豪對於獲任表示深感榮幸，期望與校董會和校務委員會成員、學生、教職員、校友及合作夥伴緊密合作。(圖片來源：恒生大學提供)

恒大指任命由遴選委員會經嚴謹的全球招聘程序後作出推薦，並獲校董會和校務委員會一致通過。莫家豪現時是恒大常務副校長，此前曾任嶺南大學副校長兼林文燦比較政策講座教授、教育大學副校長（研究及發展）兼人文社會科學學院院長，以及香港大學社會科學學院副院長。他早年入選史丹福大學的全球首2%科學家，並被Research.com評為社會科學和人文學科的頂尖領袖，亦曾任英國布里斯託大學講座教授兼東亞研究中心創始主任，學術及行政經驗豐富。

對於獲委任為下任校長，莫家豪表示深感榮幸，期望與校董會和校務委員會成員、學生、教職員、校友及合作夥伴緊密合作，共同鞏固大學的學術和教育基礎，發揚卓越傳統，並通過創造新知識和研究，為社會帶來深遠影響。

校方讚揚：具策略願景及領導才能

恒大校董會主席林慧虹及校務委員會主席鄭慕智，對任命表示歡迎及高興，指校董會和校務委員會十分欣賞莫家豪的策略願景、卓越的領導能力及深厚的學術地位，並對他致力將恒大打造成亞洲領先私立大學的決心充滿信心。

