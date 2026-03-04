通過海外姊妹校招生 無意倚靠留學中介

「直資擴容」以海外學生為招生對象，本地直資學校怎樣開拓生源，成為現實問題。鄭建德指，已聯絡東南亞及韓國的姊妹學校招生，吸引有意來港升讀國際課程的高中生。他又指直資學校無意倚靠留學中介招收海外生，相信留學中介藉提供升學資訊、協助處理簽證等，向海外生家長收費。

擬設網上報名平台

鄭建德指，與印尼、曼谷及南韓等地開辦國際部的姊妹學校，推介「直資擴容」計劃，向有意來港升讀高中的學生招手，有需要舉行網上簡介會，相信可吸引對「留學香港」品牌有信心，有意在高中階段適應香港生活，打算在港銜接升讀大學的海外生，預計他們自費入讀，學費連宿舍費共約21萬元，「相比歐美國家都算『抵』，與東南亞學生在當地讀國際學校的學費水平相若，對中產家庭負擔得到」。校方亦準備設立網上報名平台，方便家長直接報讀。

海外寄宿學校多通過留學中介在港招生，鄭建德坦言直資學校曾討論過，共識是不倚靠中介招收海外生，避免影響收生質素，但相信留學中介仍扮演角色，包括藉提供升學資訊、協助辦理簽證等服務，向家長收費，「沒有中介協助家長，即使我們出了取錄信，但學生卻落不到地，反而有點擔心」。

記者 梁子健

