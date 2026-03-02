伊朗局勢︱科大︰中東出差教職員正回程 強調保障校內中東學生生活

美國和以色列近日空襲伊朗，其後伊朗亦向周邊中東多國發動襲擊，導致區內局勢不明朗。香港科技大學首席副校長郭毅可在今日的傳媒聚會上表示，校方正在統計校內有多少學生來自中東，強調會保障他們的安全，又稱早前有教職員前往中東出差，目前已在回程，情況安全。

伊朗局勢︱科大︰國際環境緊張 科研合作仍續

科大正統計校內有多少學生來自中東，副校長郭毅可強調會保障其安全。資料圖片

郭毅可指出，由於戰事近日才發生，校方正在統計來自中東的學生數目，但相信為數不少，亦有學生來自伊朗，強調校方會保證有關學生不受戰事影響、讓他們的學習生活正常進行。

面對近年國際局勢變化、特別是中美關係不穩，校長葉玉如強調大學與美國的合作仍在繼續，例如自己的生命科學領域仍有很多美國的合作夥伴，認為即使目前國際環境緊張，科研合作仍會繼續進行。

副校長（研究及發展）鄭光廷亦表示，上月與美國晶片製造商Intel合作建立聯合實驗室，認為涉及大學的研究成果大多會對外發表，相信在這層面的國際合作不會受太大影響。他承認各國可能會有出口管制，在地緣政治下各國規管的鬆緊各有不同，但相信各地大學仍會積極建立國際合作，「有些路不好走就走其他的路，有些領域比較敏感就走比較不敏感的路，在這前提下國際合作一直都沒受到太大的阻礙。」

