第三間醫學院︱科大新醫學院數十學者申請加盟 教研醫院未落成 另覓公院作臨床實習

科技大學獲政府委託籌建第三間醫學院，首屆學生預計2028/29學年入學。校長葉玉如昨在傳媒春茗稱，校方已成立督導委員會與臨時行政辦公室跟進，並積極招聘創院院長及教授，目前已有數十名學者申請加盟，預料首屆50名學生之中，有10名非本地生。因應牛潭尾擬建的教研醫院未能同步落成，科大正與醫院管理局接洽，另覓公營醫院作臨床實習。

第三間醫學院︱將與政府簽諒解備忘錄

葉玉如直言，對進一步使用北部都會區的用地感到興趣，因為科大的醫學院將於北都建設。資料圖片

葉玉如指，新醫學院籌建進展順利，預料今年首季就課程認證、資金安排、教學醫院資源及教職員招募等，與政府簽訂諒解備忘錄；校方亦定期與政府籌備新醫學院工作組會面和匯報進度。她透露，科大非本地生總數約為本地生48%，接近政府所定的50%上限，至於首屆50名醫科生，預計40人為本地生，其餘10人則為非本地生。

師資方面，校方已全球招募創院院長，獲不少學者表態有意加入，「不少人對一間創新的醫學院有興趣」，她透露已正在處理數十人的申請。首席副校長郭毅可補充，會確保團隊擁有全球最頂尖的醫學科學家，課程滿足學生需要。

在醫學院軟硬件方面，葉玉如指位於科大清水灣校園的醫學院綜合大樓正進行地基工程，進度理想。資料圖片

科大亦增設新醫學院督導委員會，由葉玉如擔任主席，其餘成員包括醫管局前行政總裁高拔陞、香港大學醫學院前院長梁憲孫、中文大學醫學院前院長霍泰輝等，而霍泰輝亦出任臨時行政辦公室總監，在創院院長到任前，辦公室將主理招募人才及課程發展等統籌工作。

醫學院硬件方面，葉玉如指，科大校園內的醫學院綜合大樓，正進行地基工程，料2028年落成；科大與內地及海外醫學院和醫療機構簽訂超過40項合作協議，共同合作培育人才。政府預留牛潭尾用地作為新醫學院的教研醫院，副校長（行政）譚嘉因坦言，該址仍在規劃中，料首屆醫科生須在其他公營醫院進行臨床教學與實習，校方正與醫管局商討安排。

中美科技競爭影響不大

另外，人工智能（AI）列為重點及前沿研究領域之一，然而，近年中美在科技等領域競爭激烈，被問到會否影響科大的國際合作，副校長（研究及發展）鄭光廷稱大學受影響不大，指上月與美國晶片製造商Intel合作建立聯合實驗室，但承認在地緣政治下，各國對晶片等尖端科技的出口管制鬆弛不一，「有些路不好走就走其他的路，有些領域比較敏感，就走比較不敏感的路」。

葉玉如亦指，科大與美國的合作仍在繼續，例如自己的生命科學領域仍有很多美國的合作夥伴，認為即使目前國際環境緊張，科研合作仍會繼續進行。

記者歐文瀚 梁子健

