伊朗局勢︱教育局︰3小學共40學生結束杜拜交流團 安全返港

教育新聞
更新時間：21:08 2026-03-01 HKT
發佈時間：21:08 2026-03-01 HKT

美國與以色列日前空襲伊朗多個地點，觸發伊朗向中東多國發動反擊行動，區內局勢不明朗。教育局回覆本報查詢時證實，來自3間小學合共40名學生和5名教師結束杜拜交流團後，已於昨晚（2月28日）平安抵港，另有一間中學原定本月下旬經杜拜轉機前往其他地區進行交流活動，校方將商討更改機票。

一中學原定本月杜拜轉機往他地交流

一行超過40人的香港聯校遊學團，昨晚11時許從杜拜返抵本港。帶領8名學生前往杜拜的沙田天主教聖華小學主任高家俊表示，有家長及同事不停向他們詢問情況，但因在機上而未能回覆，甫下機已報平安。他透露前日一行人曾到當地著名地標棕櫚島，昨日當地已傳出爆炸聲，「我們能安全回來真的很幸運。」

教育局表示接獲3間小學報告，共40名學生和5名教師結束杜拜交流團，並均已於昨晚平安抵港，當局即時向有關學校了解，知悉學校已向家長及校董會交代情況，學校亦會與家長保持聯繫，留意相關學生的情緒並提供適切支援。另外，當局接獲一間中學報告原計劃於3月下旬經杜拜轉機前往其他地區進行交流活動，亦知悉該學校將與旅行社商討更改機票，不經杜拜轉機。

教育局重申，一直提醒學校境外遊學首要以安全為原則，必須確保遊學活動中所有參加者的安全，並因應遊學活動的性質、參加者的能力或條件及探訪地區的客觀環境等因素作出適當調整，同時與持份者保持溝通，妥善跟進交流團的安排。當局會繼續與有關學校保持緊密聯絡，提供適切支援及協助。

本報記者

