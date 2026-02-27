財政預算案2026︱教育佔開支比例僅13% 蔡若蓮：政府投資教育不減

新一份《財政預算案》披露下年度教育總開支預算近1120億元，佔政府整體開支比例僅13.3%。教育局局局蔡若蓮解釋，學齡人口結構性下跌，相對醫療等政策範疇，教育開支似有減少，但強調政府對教育投資不會減少。對於去年起取消的2500元學生津貼不再重啟，蔡若蓮重申在公共財政緊張下，須按提高教育質量與針對性為原則，無意再「無差別通派」。

雖然來年教育總開支預算與去年相若，但佔政府整體開支比例近年不斷下跌。蔡若蓮會見傳媒解釋，回歸至今教育開支的實際數字有增長，但承認本港出生率下跌、學齡人口結構性下降，教育範疇的開支比例，不如醫療等範疇急速增加，「相對來講看似減少，但實際上政府對教育的投資沒有減少」。她續稱，因應實際情況運用資源，當局亦考慮到幼稚園面對營運壓力，即使要嚴控開支，當局亦沒有削減參與幼教計劃的幼稚園「單位資助額」，僅把活動津貼與聘任代課教師支援津貼併入，「兩項津貼合共約4000萬元，假如我們按幼稚園整體開支2%（削減），就可能要到6000萬元」。她強調校方可實報實銷方式，為參與培訓教師聘請代課，相信整合津貼對幼教質素影響不大。

被問到去年起取消的2500元學生津貼不再重啟，蔡若蓮形容以往做法是「無差別通派」，在當前公共財政緊張，期望教育開支聚焦高質量發展，並集中資源針對性協助有需要學生，而書簿、車船、午膳津貼等學生津助，亦佔教育開支8%。

優質教育基金預留20億元支援中小學數字教育，其中5億元預留作「『智啟學教』撥款計劃」資助校本數字教育。蔡若蓮透露其餘15億元，用途包括提供4萬個教師培訓名額，確保全港教師接受人工智能（AI）與數字轉型的相關培訓，亦會預留款項開發AI教育平台、加強校園基建與配套等；《中小學數字教育發展藍圖》初稿已完成，料今年內完成，內容涵蓋學生運用AI倫理道德等素養、教師的教學應用、學校管理的數字化轉型等。她亦稱本港的大學院校在AI應用方面有吸引力，連同個別院校開設金融、商業管理等主題體驗活動，相信各院校可按自身特色，推動「游學香港」活動。

