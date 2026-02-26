Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

理大列2026年十大目標 滕錦光：打入QS前50位

教育新聞
更新時間：17:08 2026-02-26 HKT
發佈時間：17:08 2026-02-26 HKT

政府大力發展國際教育樞紐，近年在國際排名躍升的理工大學，校長滕錦光在傳媒春茗提到目標打進Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名前50位，期望在教學、研究及社會服務等提升至世界一流水平。他指理大校園多年來面對空間不足的問題，與師生規模相若的內地大學，理大學生的人均佔用面積相當有限，將爭取北部都會區大學城用地，期望政府有頂層安排，將加強與當局溝通，「希望政府對我們有憐憫之心」。

爭取北都用地 內地廣設創新研究院

理大正大力發展知識轉移，但面對科研空間不足的問題，理大已推動在內地設立共12個技術創新研究院，運用當地土地與經費，設立大型實驗室，促進科研成果落地應用。教學方面，滕錦光透露會加強人工智能（AI）驅動教育改革，語言相關課程會以「翻轉課堂」方式，學生須學習如何使用AI學習語言及交流技能，先自行利用AI或線上課堂了解教學內容，再返校與導師進行討論及匯報。

林大輝：「招兵買馬」聘兩副校長

校董會主席林大輝指，理大正「招兵買馬」增聘更多學者加盟，其中兩個分別主理科研及知識轉移的副校長職位，遴選程序已進入尾聲，預計在上半年到任，兩人分別專責提升科研水平與國際影響力，及聚焦科研成果產業化與社會應用，「到時可以講是人強馬壯」。理大亦將成立教育科技人才政策研究院，對接教育強國、科技強國與人才強國的國家發展策略，推動相關政策研究，向國家及本港提出一體化、專業化與前瞻性的建議。理大亦計劃於南京、惠州、晉江三地增建愛國主義教育基地，並會加強與全球孔子學院的合作，強調理大是「愛國愛港」的高等院校。

林大輝續稱，2027年將是理大創校70周年，今年將陸續籌備相關校慶活動，讓社會大眾了解理大近年發展。

