調查指青年社會支援不足 團體促設專項基金助上流

新一份《財政預算案》月底發表，有團體就本港青少年社會向上流動發展展開調查，發現社會支援不足，是導致青年希望感偏低的核心因素，影響青年向上流動，促請政府推出針對性政策，協助年輕人重拾社會流動的信心。

調查揭青年支援不足



調查發現，年青人普遍感到自身社會網絡薄弱，影響就業機會及上流空間。鍾綽盈攝

關注學童發展權利聯席在去年7至9月訪問168名12至24歲青年，探討「資本」、「不平等」及「制度障礙」如何影響年輕人的生活經驗、社會流動機會及未來希望感的看法。結果發現，青年在社會流動印象、經濟資本、文化資本、社會資本、象徵資本、個人能動性及希望感等各範疇，平均分均僅達合格線，當中「社會資本」更是所有項目中得分最低的一項，僅5.06分，受訪青年普遍感到自身社會網絡薄弱、缺乏人脈連結，進而影響就業機會與向上流動空間。

聯席指，儘管政府多年來推出「低收入在職家庭津貼」「共創明Teen」計劃、「兒童發展基金」等措施，回應兒童貧窮議題，但相關計劃的服務對象多集中於高小至初中階段，對於正面臨升學選擇、就業過渡及融入社會制度門檻的高中至大專青年，相關支援明顯不足；年青一代並非全然「躺平」，但質疑制度能否真正提供向上流動的階梯，聯席形容受訪青年「不極端悲觀，但明顯保留」。

促設專項基金 強化青年學業與心靈支援

調查亦發現，有達62.5%受訪青年認為在透過教育實現向上流動的過程中「缺乏學術支援」，61.9%飽受「心理健康壓力」困擾，60.7%受「家庭收入」限制，另有60.1%表示「缺乏發展動力」。聯席認為，只要為青年提供合適渠道參與社會、發揮個人能動性，便能有效提升其對未來的希望感，但單靠向家庭發放津貼、提供現金援助等政策，不足以重建青年自信，必須同時加強對年青人的認可與支持，強化其對未來的希望。

聯席建議政府專門設立支援青少年的基金，聚焦16至25歲群組，並資助非牟利機構推行「橋接型社會資本」先導計劃，內容涵蓋職涯規劃指導、行業導師配對、社會制度融入支援及跨界別實習實踐機會，協助青年真正融入社會並拓展向上流動空間。同時建議將「學習支援及心理健康」列為推動青年向上流動的基礎設施，政府、學校及社區須將相關支援納入常規服務，包括提供課後學習支援、設立安靜自修空間、同伴學習小組，以及建立校本心理健康資源與社區青年工作者的協作機制。

記者鍾綽盈

延伸閱讀：

調查：逾9成受訪基層反對削2500元學生津貼

施政報告2025｜團體樂見三層應急機制恆常化 市民冀加強民生支援

