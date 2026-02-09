Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡懷中獲委任為樹仁大學校長：將貫徹鍾期榮與胡鴻烈教育家精神

教育新聞
更新時間：18:34 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:34 2026-02-09 HKT

香港樹仁大學（仁大）宣布委任胡懷中為仁大校長，即日(9日)生效。

胡懷中：將秉承仁大辦學宗旨

胡懷中表示，將繼續秉承『敦仁博物』辦學宗旨。樹仁大學提供
胡懷中表示，將繼續秉承『敦仁博物』辦學宗旨。樹仁大學提供

作為已故校監胡鴻烈次子，胡懷中自1985年起服務樹仁，在大學發展各方面貢獻良多，當中包括行政管理、教與學發展、校舍擴充及大學正名等。2015年開始，胡懷中便擔任常務副校監，全面領導及監督仁大管理團隊統籌大學運作及發展工作，並於上年8月署任校長。

胡懷中在接受任命時表示：「我將繼續秉承『敦仁博物』辦學宗旨，貫徹兩位創辦人鍾期榮博士與胡鴻烈博士的教育家精神，與樹仁同仁並肩致力大學的持續發展。」

本報記者

