網傳理大教授疑似收受學生禮物 包括茅台及冬蟲夏草 理大：按既定程序處理

社交平台近日流傳一條影片，影片顯示，有香港理工大學的教授疑似收受學生送贈的茅台及冬蟲夏草，引起網民關注該教授是否收受賄賂。

影片疑在教授辦公室門外拍攝

該影片從門外拍攝，影片中顯示，有學生在一名學者的辦公室內，向他贈送兩瓶茅台酒及冬蟲夏草等禮品。從辦公室的門牌可見，該室為DE611室，該名學者的英文名稱為「Prof. Zi-Qiang ZHU」，翻查資料，涉事的學者疑為理大電機與電子工程學系講座教授諸自強。

在影片中，該學生與頭髮花白的教授以普通話交流，並可見兩個長方形禮盒。學生提及向他贈送「21年的茅台酒」及來自「青海玉樹的冬蟲夏草」，並表示「老師真的是給您準備的」，「之前看到您住院，我們都很擔心您的身體健康」，「剛好家裡有熟人，從青海玉樹多收了一點冬蟲夏草回來」，學生還貼心地向教授講解如何用水沖飲蟲草，並表示「一點點小心意，我和家長都很感謝您」。

該教授在片中雖然多次表示「這些都很貴，你不用花」，並說「一個就夠了，那麼多幹嘛」，但最終仍收下禮品。片段結尾更有一句「要不你這箱子借我」的對話，疑似因禮物的體積較大，需要以箱子盛載。

理大回覆《星島》查詢時表示，大學一向重視員工誠信操守，《員工手冊》中已列明《接受利益和款待的誠信指引》，並要求全體員工嚴格恪守，「就相關事宜，本校已按既定程序處理。」

本報記者

