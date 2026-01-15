理大「國際未來挑戰賽」總決賽圓滿舉行 15強初創精英競逐「創新盃」

香港理工大學一直致力於世界領先的研究及創新，去年該校啟動旗艦創新創業比賽「理大國際未來挑戰賽」，並獲中國銀行（香港）冠名贊助，並於今日(15日)舉行總決賽暨頒獎典禮。15支晉級的初創精英，分別來自香港及內地共7個賽區，最終由來自晉江賽區的晉江智動創新科技有限責任公司，以「全球領先的可穿戴與機器人傳感方案提供商」項目脫穎而出，勇奪「中銀香港創新盃」及50萬港元獎金，亦將得到落戶理大前海前沿技術創新中心的機會，並獲該中心提供8萬港元孵化資助。

參賽項目覆蓋多個前沿領域

「理大國際未來挑戰賽」採用獨特的「1+N」模式，以香港作為主賽道，在惠州、溫州、深圳前海、上海、南京和晉江設立分賽區，吸引逾700支來自全球的精英初創隊伍、超過2,500名創業者和學生參賽，競逐總額逾300萬港元的獎金。參賽項目覆蓋金融科技、人工智能、新能源、大健康、柔性電子、低空經濟等前沿領域，不少方案兼具技術突破性與商業可行性，展現科研轉化落地的強大潛力。

理大校長滕錦光教授對入圍總決賽隊伍所展現的創新精神予以肯定，「作為創新型世界級大學，理大一直積極推動具影響力的創新方案，為香港、國家及世界帶來實質裨益。」他指透過「理大國際未來挑戰賽」及內地技術創新研究院等項目，理大希望為香港的國際創新科技中心建設，和國家以至全球的科技進步作出更大貢獻。

理大高級副校長（科研及創新）趙汝恒表示，「理大國際未來挑戰賽」不僅是一項比賽，更是融合創業教育、科研成果轉化、孵化及投資於一體的動態平台；他又讚揚所有參賽者勇於創新，敢於尋求突破，期望參賽者能夠從該平台汲取經驗，激發他們持續追求創新。

中國銀行（香港）顧問及中銀香港慈善基金行政委員會主席龔楊恩慈表示，比賽助力創新人才將優秀的創科意念，轉化為有利國家的實際方案，締造機會讓他們未來能在國際舞台上大放異彩。

觀眾投票選「最受歡迎獎」及「社會影響力獎」

7個賽區成績最佳的51支頂尖隊伍進入最後遴選，其中15支隊伍獲選參加是次總決賽，現場角逐「中銀香港創新盃」等多個獎項。總決賽以電梯路演形式進行，經評委嚴謹甄選各個獎項的得主。活動並設展覽，展出51支參賽團隊的創新方案，並接受觀眾投票，選出「最受歡迎獎」及「社會影響力獎」。

奪得「中銀香港創新盃」的晉江智動創新科技有限責任公司，致力研究可穿戴與機器人傳感方案，結合香港的科研人才優勢與晉江的豐富產業資源，為紡織鞋服、先進製造等行業提供低成本及高性能的感測器及感測解決方案。

