AI教學｜青年會小學活用AI平台提升英語 校長：讓學生突破時地限制學習

AI教學｜教育局近日發布電子學習配套計劃的第二批、共6個項目成果，包括「元宇宙英語學習世界」會話機械人和虛擬世界學英語平台（My AI Buddy），供學校訂閱。位於天水圍的中華基督教青年會小學自本學年起，讓高小學生使用「My AI Buddy」項目，期望協助他們提升英語水平。該校校長馬詠兒接受《星島》訪問時形容，學生利用平台與AI對話及學習英語，可突破時間和地域限制，亦是「具安全感的環境」。

AI教學｜遊戲化設計 加強學習動機

「My AI Buddy」項目設有英語網上會話課程「My AI Buddy」及英語會話遊戲應用程式「MetaLingua」，利用生成式人工智能（GenAI）聊天機器人技術，協助學生多用英語溝通，並通過使用AI言語評估工具，檢查學生的英語說話表現，例如流利度、發音、詞彙、語法及語調，即時提供反饋。中華基督教青年會小學校長馬詠兒向本報表示，學生使用平台可突破時間和地域限制，「在自己感到舒服的時間及空間與AI對話，建立用英文與人溝通的自信心。」

使用「My AI Buddy」時，學生可獨自學習或與多人互動和交流，馬詠兒形容，學生與AI對話時，「學生可以選擇慢慢或馬上回覆，在具安全感的環境使用英文。」她亦指，平台的評分機制可對照托福國際考試 TOEFL Junior的標準，學生可即時看到自己的表現所屬的水平，有如玩電子遊戲，認為有助提升他們的學習興趣。

該校英語科主任黎穎虹表示，在使用「My AI Buddy」約一個學期後，不少學生都因為希望完成平台內的特定項目，而主動向老師提問如何改善表現，形容「遊戲化的設計」加強了學生的學習動機。她又指，學生較以往更願意在校內使用英語對話，後台數據也反映他們在家中會繼續使用平台。

AI教學｜學生：英文水平有進步

不過，黎穎虹認為，AI較聚焦改善學生的英語文法準確度和流暢度等，未能教授真人溝通所涉及的情感和說話技巧等，故校方會「雙管齊下」，協助學生加強現實上的互動。

該校小六學生江芷萱及蘇柏恒均有使用平台，他們表示，自己在英語閱讀、說話能力等方面較弱，在每日使用平台半至一小時後，自己的英文水平有進步。江芷萱坦言，以往上英文堂曾害怕讀錯字而被同學取笑，現在更敢於在堂上回答問題。蘇柏恒稱，現在偶然能於測考中考獲高分，並期望日後可參加英文朗誦比賽。

記者 歐文瀚

延伸閱讀：

電子學習配套計劃第二批項目成果公布 供學校訂閱 最早2月起使用

教局力推數字教育辦培訓課程及活動