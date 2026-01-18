渣打馬拉松2026｜多間大學師生參與 都大首設健跑隊

「渣打馬拉松2026」於今日（18日）舉行，多間大學的師生參與賽事，香港都會大學更首度成立健跑隊，集合逾160 名運動健兒出戰。

都大表示，逾160人的健跑隊由學生、教職員及校友組成，都大校長林群聲及多名大學管理層成員清晨到達維多利亞公園，為一眾大學健兒加油打氣。近百名都大師生及校友亦組成打氣團，分布於賽道沿途多個打氣點，齊聲為都大跑手吶喊打氣，現場氣氛熱烈。

至於曾連續10年獲得渣馬「最鼎力支持大獎」的香港理工大學，校方今日齊集管理層、學生、教職員、校友及其親友等共約3000人，共同參與這項年度體育盛事，展現「理大精神」。理大校長滕錦光與多名大學管理層到場支持，為參賽健兒打氣助威，與現場師生、校友打成一片。

香港教育大學表示，適逢教大正名10周年，數百名教大師生、精英運動員及校友組成「教大香港馬拉松跑手隊」渣馬。教大跑手隊以「跑出教育未來」為口號，為大學出力。教大校長李子建亦與管理層、教職員及學生到場為健兒打氣，展現教大上下同心、活力洋溢的一面。

香港浸會大學則指，浸大馬拉松隊派出超過800名教職員、學生及校友參與渣馬，人數創歷屆之最。浸大同時競逐大會首次舉辦的「大專挑戰盃」，憑傑出表現勇奪季軍。浸大校董會暨諮議會主席黃英豪到場為一眾健兒打氣，浸大校長衞炳江教授亦身體力行，出戰大專挑戰盃。大批師生、校友及支持者聚集多個應援點為跑手助威，現場更有學生啦啦隊以舞蹈表演為浸大健兒打氣。

