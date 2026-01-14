4諾貝爾獎得主與科大師生「爐邊對談」 葉玉如：體現跨學科跨地域合作

林道諾貝爾獎得主大會繼前日於香港大學舉辦「諾貝爾英雄論壇」後，昨日再與香港科技大學聯合舉辦「諾貝爾英雄＠科大」學術盛會。活動邀得4名分別屬於生理學或醫學、經濟學、物理學領域的諾貝爾獎得主，與逾400名師生及公眾近距離交流。科大校長葉玉如在開幕致辭中表示，大學正邁向「科大3.0」發展階段，包括籌建香港第三間醫學院，整合臨床醫學與科技創新；此次活動正是大學推動跨學科、跨地域合作的重要體現。

「教育是充滿活力的對話」

葉玉如指出，教育從非單向的知識傳遞，而是一場充滿活力的對話。何家豪攝

「諾貝爾英雄＠科大」吸引多名師生出席。何家豪攝

「諾貝爾英雄＠科大」以「Visionaries in Dialogue」為主題，通過「爐邊對談」與互動問答，搭建公眾與諾貝爾獎得主直接交流的橋樑。出席對談環節的學者包括1998年生理學或醫學獎得主伊格納羅（Louis J. Ignarro）、2001年生理學或醫學獎得主亨特（Tim Hunt）、1997年經濟科學獎得主莫頓（Robert C. Merton）及2010年物理學獎得主諾沃肖諾夫（Konstantin Novoselov）。

科大校長葉玉如在開幕致辭中表示，科大致力推動科研成果產業化，正邁向「科大3.0」，包括籌建香港第三間醫學院，着力整合臨床醫學與科技創新。此次盛會對科大及本地科學界而言，無疑是「意義非凡的里程碑（significant milestones）」。她指出，「教育從非單向的知識傳遞，而是一場充滿活力的對話，它拓展了我們的想像力，並重塑了我們原有的認知」，諾獎得主的科研旅程所體現的好奇心、創造力與韌性，正是科大培育的核心素質；其成就亦印證了科學與經濟無國界，跨領域、跨境合作對於應對全球挑戰至關重要。

籲年輕學者保持好奇心

「爐邊對談」環節由羅寶文主持，4名諾獎得主分享科研歷程與人生感悟。何家豪攝

「爐邊對談」環節由科大校董會成員兼管理學系客座教授羅寶文主持，4名諾獎得主分享科研歷程與人生感悟。其中，伊格納羅透露，當年因好奇「香煙煙霧為何可以放鬆血管」展開探索，最終發現一氧化氮可以治療高血壓，也可以預防冠狀動脈疾病與中風等心血管疾病。他強調，「好奇心是任何領域成功的關鍵」，呼籲年輕學者保持好奇心，不隨波逐流，「開闢屬於自己的道路，跳出思維框架」。

有出席者問及科研過程中曾遇困境，伊格納羅坦言「經常都會（all the time）」。他回憶，當初發現硝酸甘油在人體內轉化成一氧化氮並可舒張血管，卻被學界認為「瘋了」，申請經費屢遭拒絕。為繼續研究，他動用個人積蓄，甚至說服母親提供資金，最終成功發表研究。他以自身經歷勉勵眾人「永遠不能放棄」。

此外，有出席者關注人工智能（AI）對金融領域的影響。莫頓將AI定義為「輔助性資訊工具」，認同AI在各領域都將發揮重要作用，能協助人們迅速處理「不感興趣卻必須做的事」。但他同時強調，經濟學與AI的發展皆需保持競爭心態，而非被動停滯。在當前AI領域的白熱化競爭下，「大家都在互相較勁，力求更快、更好的技術發展」，他建議年輕學者務必「保持一定的常理判斷（keep some common sense）」。

記者 鍾綽盈

