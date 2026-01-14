Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究報告：21個法律範疇或對非異性婚姻關係者出現差別待遇

教育新聞
更新時間：00:01 2026-01-14 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-14 HKT

同性伴侶權益議題受社會關注，香港中文大學性別研究課程昨日發布研究報告，指出香港同性伴侶在法律承認與權益保障方面雖有局部進展，但整體仍存在顯著差距與新的差異，共識別出21個可能因「關係狀況」而出現差別待遇的法律範疇。研究團隊期望，報告可引起社會對同性伴侶相關政策的關注，讓持份者及相關機構了解法律現狀。中大性別研究課程副教授兼該報告特約編輯孫耀東表示，「這些差別對待貫穿一個人的關係形成至生命終結的全過程，給同性伴侶的生活帶來重大實質影響。」

學者：差別對待影響同性伴侶生活

葉劍廉（左）表示，香港同性伴侶權益的改善，主要源於個別司法覆核案件。佘丹薇攝
孫東耀表示，這些差別對待貫穿一個人從關係形成到生命終結的全過程。佘丹薇攝
該報告由「安理謝爾曼思特靈律師事務所」以義務形式進行法律檢討，共識別出21個可能因「關係狀況」而出現差別待遇的法律範疇，涵蓋破產、罪行和家庭暴力、死亡、偏傭及房屋等。香港律師兼該報告主編葉劍廉表示，自2019年以來，香港同性伴侶權益的改善主要源於個別司法覆核案件，例如「Angus爭取公務員配偶福利」、「Nick爭取以一般家庭名義申請公屋」等案件，然而，這種「一案一改」的司法覆核只是特定的改變，而非法律的改革。

孫東耀補充，異性婚姻伴侶享有多項法定保障，包括醫療決策參與、合葬安排、關係終止等法律程序，但同性伴侶在這方面則沒有明確保障，他以電影《從今以後》為例，「都是實實在在去講及類似的話題。」他指這些差別對待貫穿一個人從關係形成到生命終結的全過程，對同性伴侶的生活造成實質且重大的影響，「差別待遇的影響亦延伸至非傳統婚姻關係人士以外，限制了政府政策的覆蓋面並妨礙有效執法，進而影響更廣泛的香港社會。」

與此同時，此研究發現，新制定的法例反而可能產生新的差別對待，例如在「起底」相關罪行、私營醫療設施投訴等，相關條文僅明確針對本港法律承認的異性婚姻關係，而同性伴侶則沒有相關的指引。

團隊籲制定框架 考量不同關係狀況

安理謝爾曼思特靈律師事務所顧問律師黃子輝表示，是次研究報告以2019年的報告為基礎，再進一步擴展及更新。佘丹薇攝
安理謝爾曼思特靈律師事務所顧問律師黃子輝表示，是次研究報告以2019年的報告為基礎，再進一步擴展及更新。佘丹薇攝

報告援引多項民意調查顯示，香港社會對同性婚姻的支持度呈上升趨勢，並指超過7成的本地性小眾人士期望其穩定關係能獲得法律承認。研究團隊指出，亞洲國家包括尼泊爾及泰國，已在法律上承認同性婚姻，日本亦有相關法律訴訟推進。他們希望香港政府可以進行全面的法律檢討，制定涵蓋權利與義務的統一關係承認框架，優先解決婚姻平等問題，並在未來政策制定中系統性考量不同關係狀況，以促進社會公正與包容。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

中大調查：僅2.9%人與同性伴侶有法定關係 學者促加快落實同性權益法例工作

終院裁定海外同性婚姻終極上訴案部分得直 學者指民事結合屬可替代方法
 

