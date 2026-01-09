沈向洋獲再度委任為科大校董會主席 廖長城續任顧問委員會主席

政府今日（9日）刊憲，公布根據《香港科技大學條例》（第1141章）有關條文的規定，再度委任沈向洋為科大校董會主席、廖長城為科大顧問委員會主席，二人的任期均為3年。

任期3年 3月6日起生效

廖長城獲再度委任為科大顧問委員會主席。資料圖片

廖長城於2023年3月初卸任科大校董會主席後，隨即出任科大顧問委員會主席，並由沈向洋接任校董會主席一職至今，二人的任期即將屆滿。政府今日刊憲，分別委任廖長城及沈向洋續任科大顧問委員會主席及校董會主席，由今年3月6日起生效，任期3年。

翻查資料，沈向洋曾任微軟全球執行副總裁，負責微軟的整體人工智能策略、研究及發展工作，監督人工智能的產品開發，包括多語言網絡搜尋引擎Bing及聊天機械人小冰等。廖長城曾任科大校董會主席8年，亦歷任多項公職，包括曾出任高等法院暫委法官、行政會議非官守議員等。

