中大團隊揭示第一型肌肉強直症損害神經系統新機制

教育新聞
更新時間：00:05 2026-01-09 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-09 HKT

第一型肌肉強直症（DM1）是常見的成人肌肉萎縮症，患者的肌肉於收縮後難以放鬆，通常影響四肢的活動能力。由香港中文大學生命科學學院領導的跨學科國際研究團隊，通過果蠅疾病模型，以研究DM1神經突觸缺陷，發現全新分子機制，解釋了DM1致病基因如何影響神經系統。中大形容，研究結果為開發針對病因的療法邁出重要一步。

為未來治療提供新方向

中大研究團隊通過果蠅疾病模型，以研究DM1神經突觸缺陷，發現全新分子機制。中大提供
中大表示，科學界於過去20年對DM1的肌肉病理有不少進展，但對於其引發的神經系統問題，如神經突觸功能失調及神經元流失，仍鮮有深入研究，嚴重影響患者發病情況及生活質素。在此基礎上，研究團隊利用果蠅作為動物模型研究DM1的神經病理。果蠅擁有與人類相似的關鍵基因，並能呈現肌肉退化等症狀，加上果蠅轉基因操作工具發展成熟，有助探究疾病機制。

研究團隊通過轉基因DM1果蠅疾病模型，分析神經突觸的變化，發現突觸流失的關鍵因素是FasII蛋白過度表現。FasII是人類細胞黏附分子NCAM1的果蠅版本，研究進一步在小鼠DM1模型及患者腦組織中確認NCAM1表現異常，證實果蠅研究結果與人類高度相關，調控FasII表現更可完全修復突觸缺陷，為未來治療提供新方向，相關研究成果已刊登於國際科學期刊《自然通訊》。

本報記者

