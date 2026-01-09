機構夥劍橋大學 推數學精英遴選及培養計劃

有學生遴選及培養機構推出數學精英遴選及培養計劃，與英國劍橋大學露西‧卡文迪許學院合作，於包括香港在內的亞洲地區舉辦考試，供中學生參與，並挑選成績最好的20名學生，資助他們於今年8月前往劍橋大學，參加為期兩星期的暑期數學課程。

有機會赴劍橋讀暑期課程

是次計劃由Clarkson Institute推出，相關的考試將於4月底舉行，供來自亞洲地區的高中學生，或由學校評估達到應有水平的初中學生參與。參加考試的學生須在兩小時內完成試卷，成績最好的20名學生將獲全額資助，於今年8月2日至16日期間前往劍橋大學，參與由露西‧卡文迪許學院兩名學者Owain Salter Fitz-Gibbon和James Moore設計的數學課程。

本身是劍橋大學校友的Clarkson Institute創辦人王德志認為，香港有不少學生的潛質足以入讀頂尖名校，但未必知道如何報讀，形容今次計劃有助學生加深了解劍橋大學，提升他們報讀的意願。他計劃日後邀請更多劍橋大學的教職員來港出席活動，冀助本港家長和學生加深對該校的認識。他續指，若學生鑽研數學，日後成為數學家，也屬理想出路，鼓勵學生毋須太擔心發展前景。

劍橋大學露西‧卡文迪許學院院長Girish Menon表示，該學院曾接待來自香港的學生，形容香港的學生具志向和熱情。他認為數學知識除了有助推動科技創新，更是許多公共政策的基礎，相信加強數學教育將有助推動社會經濟和科技發展。他期望能招攬有志在數學方面發展的學生，鼓勵他們將來報讀劍橋大學。

