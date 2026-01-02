中一自行分配學位2026｜今起接受申請 家長親到皇仁交表 認為「加班」後競爭仍激烈

中一自行分配學位今日起接受申請，《星島》記者今日（2日）早上到位於灣仔區的傳統名校皇仁書院觀察，有家長到校遞表。教育局早前批准皇仁書院於2026/27學年將中一班級由4班增至5班，有家長認為學額增加或許能提升錄取機會，但現時學生來自不同地方，競爭依然激烈。此外，離島區5間小學下學年起將劃入灣仔區升中校網，有家長表示，在自行分配階段，家長本就可為子女跨區申請中學，故不擔心此舉會加劇學位競爭。

中一自行分配學位2026｜與各地學生爭學位 家長指港生具優勢

隨着申請程序趨向電子化，今早本報記者到皇仁書院觀察，截至上午11時許，有部分家長親自到校提交申請表。其中，家住東區的柯先生表示，其子現就讀高主教書院小學部，因看重皇仁書院的校譽，加上兒子學業表現優異，希望嘗試為他轉換環境，但仍會考慮讓兒子「留守本校」升讀高主教書院。

對於皇仁書院下年「加班」，柯先生認為對學校而言是好事，因為「容量大，接收高質素的學生的能力較強」，可集合更多「英雄豪傑」，但並不代表更容易入讀皇仁。他指，現時學生來自「五湖四海」，兒子仍需與「在五湖四海的高手中比拼」，但會盡力而為。他又指香港學生具優勢，視野廣闊、學校活動與比賽眾多，有助學生全面發展。此外，離島區5間小學下學年升中校網改至灣仔區，問及會否擔心灣仔區學位競爭加劇，柯先生認為，適齡人口減少，競爭加劇亦無可厚非。他強調「學習是求態度不是求分數」，競爭「永遠都存在，而它們是令你成長的一部分」，唯有鼓勵子女「自己做好一點」。

居於灣仔區的胡太於早上9時許就到校遞表，她笑稱此舉是為了表現「誠意」，認為親身交表安全感較大。她將皇仁書院列為首選，但坦言對兒子的入讀信心「一般般」，因其就讀的小學並非頂尖學校，但考慮到居住本區，且兒子的小學與皇仁書院有一定聯繫，故仍以皇仁為第一志願。她亦為兒子報讀了足球、游泳、音樂及補習班以作準備。對於皇仁中一級將加班，胡太形容是「好事」，認為可讓更多同校學生有機會入讀。

中一自行分配學位2026｜離島校加入灣仔校網 家長不擔心影響派位

至於離島區5間學校學生加入灣仔校網，胡太稱，了解到區內學額會按比例調整，相信影響不大。現時皇仁書院屬第一派位組別（Band 1）中學，問及會否擔心皇仁書院的派位組別因新生來源改變而受影響，胡太表示不擔心，相信家長會按子女能力選校，且離島區以往選擇皇仁的學生不多。同時，自行分配學位階段家長可以不受學校網限制，為子女申請任何區的一所官立或資助中學，所以無論加班與否、政策有何更改，競爭同樣大。她反而更擔心「高才通」計劃子女來港入讀公營學校加劇競爭，認為這些家長較注重學術、進取而全面，但相信香港學生英語能力佳，本地家長亦勤奮，唯有「大家努力」。

居住附近的鄭先生同樣9時多到達皇仁書院遞交申請。他認為，皇仁書院屬傳統名校，加上兒子就讀其聯繫小學軒尼詩道官立小學，相信入讀機會較大。對於學校增加班數，他認為雖是好事且機會可能增加，但皇仁的學位競爭始終激烈，入讀並不容易。

記者 鍾綽盈

延伸閱讀：

英中名單2026｜全港115間英文中學一覽 中一自行分配學位攻略

中一入學2026｜中學學位分配辦法一文睇清：中一自行分配學位/中一統一派位/中一入學資訊