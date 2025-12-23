Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大舉辦座談會 探討青少年使用社交媒體的挑戰和機遇

教育新聞
更新時間：19:10 2025-12-23 HKT
發佈時間：19:10 2025-12-23 HKT

社交媒體是學童與青少年連接世界的方式之一，但他們在使用時有機會面對心理健康與安全風險等。為了解香港青少年使用社交媒體的情況，以及學校與家長在培養媒體素養方面的角色，香港教育大學最近舉辦座談會探討相關議題。教大校長李子建表示，唯有家校攜手合作，才可協助學童迎接社交媒體帶來的挑戰和機遇。

校長李子建：家校需攜手合作

教大近日舉辦「香港學童使用社交媒體：研究報告發表暨座談會」，教大教育發展與創新學院助理教授周雨西、助理副校長（研究）谷明月，以及心理學系副教授梁雅文，分別從兒童權益、社會身份建構及網絡欺凌的角度，探討本港青少年使用社交媒體的習慣，剖析社交媒體對青少年心理及社交行為的影響。

座談環節由校長李子建主持，他與多名教育界代表，從多個角度探討中小學及幼兒教育在培養學童適當使用社交媒體方面的角色。李子建指出，家長需要以正向的管教方式引導孩子，學校應制定清晰的政策並提供適切的課程，朋輩之間要互相提點，教師、社工、心理學家等專業人員則需持續研究與推廣媒體素養教育。

本報記者

