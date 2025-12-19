Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

引入全新甄選測驗 黃金耀稱「超前部署」

更新時間：07:25 2025-12-19 HKT
發佈時間：07:25 2025-12-19 HKT

香港資優教育學苑院長黃金耀將於2026年1月退休，在任期間，他提出在2025/26學年優化學苑的提名計劃，並引入全新的「甄選測驗」。然而，去年《審計報告》指出，學苑網上甄選課程的課末評估題目多年未有更新，黃金耀接受《星島》專訪時澄清，自己上任初期已有改革測驗之意，改革並非由《審計報告》觸發，反而是學苑的「超前部署」。

2024/25學年校長提名比例升至13.78%

去年《審計報告》指出，截至2022/23學年，學苑網上甄選課程的課末評估題目已沿用超過6年。被問及學苑是否因應《審計報告》而改革甄選測驗，黃金耀向記者強調，改革測驗的想法自他上任首日已提出，惟直至2023年初才正式撰文落實，故審計署審查之時，相關工作早已展開。他指出，新測驗是由學苑自行設計，其後再委託大學進行研究，並經中小學生試考後才正式推出，故需時推出。他認同審計署觀察準確，報告內容並無不妥，學苑亦支持相關審查工作。

此外，《審計報告》亦指出學員申請情況未如理想，在2018至2023的5個學年間，沒透過學校或校長提名學生的學校比例達整體51%。對此，黃金耀表示，學苑現有近一萬名學員，目前收生人數已相當理想。學苑其後又提供新學員提名渠道分布數據，2022/23學年，學校提名與校長提名分別佔69.32%及5.31%；2023/24學年，兩者比例為66.24%及5.52%；至2024/25學年，學校提名比例降至51.37%，校長提名升至13.78%。

記者 鍾綽盈

