回應「藥倍安心」爭議 香港資優教育學苑院長黃金耀：屬學習課題｜專訪

素有「香港STEM教育之父」之稱的香港資優教育學苑院長黃金耀，將於明年1月卸任為期5年的學苑院長職務。他接受《星島》專訪時表示，自己明年將踏入60歲，「是時候休息一下、停一下」。回顧5年任期，黃金耀不僅帶領學苑走過疫情挑戰，更推動課程與招生模式革新。然而，其任內亦曾發生涉及學術誠信的「藥倍安心」爭議。他回應指，相信此事「對大家來講，都是一個學習的課題及課堂」，現階段事件已告一段落。

重申信任潘浠淳 形容她為優秀學生

黃金耀致力推動STEM教育，早期曾於莫斯科、倫敦、內地及香港從事科研工作；1995年起投身創科教育，2021年出任香港資優教育學苑院長。在任期間，黃金耀在課程方面推出人工智能（AI）、航空、考古、表演藝術、創業等多元科目；招生方面則改革「甄選測驗」及增設「校長提名」計劃，涵蓋領導才能及視覺藝術類別，成功招收到不少「漏網之魚」。

不過，黃金耀的任內亦曾出現爭議，其中最受關注的是今年6月聖保羅男女中學學生潘浠淳研發的AI軟件「藥倍安心」被質疑「請槍」，學苑與教育城經調查後認定作品為學生原創。如今回望，他表示，自己信任潘浠淳，並強調該作品當時符合比賽要求，「她本身也是一名相當優秀的學生，所以我不認為她要受到如此對待」。對於有輿論質疑學生的創科作品或涉及「請槍」，黃金耀回應指，「可能那些人不是太認識（科創），我覺得所以都要教育一下市民，因為這個（科創）不是他們表面上看到的東西。」

問及當時是否感到壓力，他坦言「壓力大家都有的」。不過，學苑在當時情況下已作出適當交代，並重申學苑始終以教育為本，「我們都是想學生好、制度好，所以我們不需要像商業世界般去爭拗」。他又指，事後相關檢視工作已完成，而涉事比賽新一屆的反應依然熱烈，學生作品的質素仍然很高，加上現時的比賽制度亦十分嚴格，因此，他認為事件「現在來說是『階段完成』」。

下月退休 下任院長招聘過程順利

至於爭議會否影響學苑招聘下任院長，他透露人選已定，將由教育局另行公布，招聘過程「以我所知都順利的」。他又笑言，或許外界會質疑他「引咎辭職」，他澄清，「其實我來的時候原本已經打算60歲退休」，一切純屬「時間巧合」。他指，自己早在今年4月已向董事局請辭，學苑在5、6月的招聘廣告發布時間與爭議重疊僅屬巧合。

展望未來香港資優教育發展方向，他認為數字教育與AI仍是發展重點，同時應加強學生的創業知識。他寄語香港學生保持好奇心與創意，拓展國際視野，提升個人能力，便能於時代變革中把握機遇。至於退休後的打算，他表示將與太太環遊世界，並探望海外親友。

記者 鍾綽盈

延伸閱讀：

香港資優教育學苑引入全新甄選測驗 黃金耀稱「超前部署」｜專訪

「藥倍安心」爭議│資優教育學苑院長對學生被質疑「請槍」感痛心

資優教育學苑調查出爐 確認「藥倍安心」屬原創概念