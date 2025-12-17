自閉症｜中大首創「多界別微生物技術」 免費為200幼童評估患自閉症風險

近年香港自閉症兒童個案呈上升趨勢，香港中文大學醫學院今日（17日）聯同其衍生公司「微識生物科技診斷」（MicroSigX）宣布，將為200名合資格、年齡介乎18個月至4歲，並表現出疑似自閉症特徵但尚未確診的兒童，免費提供「多界別微生物技術」檢測，以評估兒童患上自閉症譜系障礙的風險。中大卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮表示，項目第一期推行後，計劃於2026年第三季將檢測服務擴展至香港其他市民，並逐步推廣至大灣區，以至全球市場。此外，中大成立「自閉症譜系中心」，為醫護人員及家長提供短期課程，加深社會對自閉症的認識。

自閉症｜本港兒童患者逾22000人 呈上升趨勢

中大醫學院副院長（研究）兼裘槎醫學科學教授黃秀娟指，全球自閉症新發病例數量為20年前的4倍，本港兒童患者人數已超過22000人，且呈上升趨勢。她解釋，兒童自閉症症狀多在12至18個月大時出現，但大多數個案要到3歲才獲確診。由於不少兒童屬懷疑個案，需轉介專業人士評估，家長在輪候過程中容易感到徬徨焦慮，因此醫學界急需有效方法識別風險，讓高風險群組及早確診，協助排除低風險個案，減輕家長的憂慮。

中大醫學院於2024年在頂尖國際期刊《自然—微生物學》發表研究成果，首次明確揭示自閉症兒童腸道微生態中，有4組不同界別的微生物群出現變化，並據此開發全球首創的「多界別微生物技術」。黃秀娟表示，只需透過少量糞便樣本量度微生物群特徵，包括細菌、古菌、真菌、病毒、微生物基因及代謝途徑等多界別指標，再運用經驗證的人工智能模型，即可計算出自閉症風險評分。此項專利技術亦已於2024年7月獲美國食品藥物管理局授予「突破性設備認證」。

自閉症｜明年1月試點檢測 望將服務擴展至全球

為將科研成果落地，陳家亮指，中大醫學院與MicroSigX將於2026年1月與非年利團體合作推出試點項目，為200名合資格學前兒童提供免費「多界別微生物技術」檢測。試點對象聚焦於18個月至4歲、表現疑似自閉症特徵而尚未確診的兒童。中大醫學院將聯同多家非政府組織及神經發展領域的專家建立跨界別合作團隊，除提供客觀數據評估風險外，亦會為有需要的家庭提供資訊，協助家長及早規劃。陳家亮透露，項目第一期推行後，計劃於2026年第三季將檢測服務擴展至其他市民，並逐步推廣至大灣區乃至全球市場。

創新科技及工業局局長孫東在項目啟動儀式上致辭時表示，政府致力將香港建設為國際創新科技中心，此願景有賴本港蓬勃發展的生命健康科技產業，以及政府、業界、學術界與科研機構之間的緊密協作。他認為，中大醫學院本次項目「正是『產學研』深度融合的完美示範」，體現政府推動創新科技發展的最終目標——以技術突破造福社會大眾。政府將繼續透過政策與資源支持，推動更多優秀科研成果落地，讓創科成果惠及更多市民。

此外，中大醫學院將成立「自閉症譜系中心」，建立系統性課程。中大醫學院精神科學系教授陳秀雯介紹，中心定位為教育機構，計劃於2026年第二、三季度陸續推出兩類重點課程，分別面向醫護專業人員及家長，提供為期3個月、共8至10節的課程，協助前線醫療人員掌握全面實用的自閉症相關知識，從而提升基層醫療體系對自閉症的識別與支援能力。

記者 鍾綽盈

延伸閱讀：

營養師針對自閉症兒童的飲食建議 這種營養素有助減少炎症反應改善社交技能︳SEN學堂

特朗普指服「撲熱息痛」增自閉症風險 衞生署：無足夠實證支持