JUPAS 2026丨首輪申請截止 嶺大健康及社會服務管理近50人爭1學額

JUPAS 2026丨大學聯招（JUPAS）首輪申請日前截止，8間資助大學昨日公布受歡迎課程的首三志願（Band A）申請人數，其中，競爭最激烈的課程為嶺南大學的「社會科學（榮譽）學士 - 健康及社會服務管理」，約49.3人爭1個學額。其次為香港教育大學的「心理學榮譽社會科學學士」，約48人爭1個學額。教大的「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」課程同樣熱門，約47人爭1個學額。

JUPAS首輪申請在本周三截止，《星島》向八大查詢今年的申請情況。其中，以Band A計算，嶺大「社會科學（榮譽）學士 - 健康及社會服務管理」的競爭最激烈，該課程只提供8個學額，共有394人申請，約49.3人爭1個學額。其次為設有20個學額的教大「心理學榮譽社會科學學士」，有952人報讀，約48人爭1個學額。教大的「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」課程，設25個學額，競爭亦激烈，共1168人申請，約47人爭1個學額。

不少課程同樣競爭激烈，例如香港理工大學的「工商管理組合學士課程」，設有約17個學額，有714人申請，今年約42人爭1個學額。至於去年平均43人競爭一個學額的教大「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士」課程，今年競爭略為緩和，該課程提供12個學額，今年吸引436人申請，約36人爭奪一席。

以申請人數計算，最多人報讀的課程是理大的「護理學（榮譽）理學士」，共2236人報讀，學額為193個。此外，隨着中國航天事業持續發展，香港亦積極配合國家推動航天科技。本地院校的航空工程相關課程也漸受關注，包括香港科技大學的「機械及航空航天工程學系」，今年申請人數達518人，較去年申請人數上升超過5成，平均6.7人競爭一個學位。

自資院校香港都會大學回覆本報指，選擇都大課程的申請人數為30444人，較去年上升15.7%，連續第二年雙位數增幅；而選擇都大課程為Band A的申請數目為11739宗，較去年大幅上升30.8%。當中，競爭最激烈的為設有25個學額的「持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士」課程，有433人申請，約17.3人爭1個學額。

本報記者

