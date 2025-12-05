科大合辦半導體峰會 展示AI「情感陪伴」設備

香港科技大學與國際半導體產業協會（SEMI）攜手合作，近日合辦「2025半導體創新與智能應用峰會」（SIIAS）。是次峰會特設創新互動體驗區，展出來自科大和科大（廣州）共12支科研團隊的前沿技術成果，包括一款名為「HoloSoul全息數字伴侶」的智能陪伴設備。該設備針對現代社會的社交疏離問題，結合人工智能（AI）等技術，為用家打造「靈魂伴侶」，提供「情感陪伴」功能。

HoloSoul可形成個性化互動記憶

科研團隊（見圖）指出，「HoloSoul」的用家只需上傳個人照片，系統即可在數分鐘內生成對應的形象，並通過持續學習其行為與情感，形成個性化互動記憶，為用家提供「情感陪伴」。系統亦可生成互動報告，而且全程以語音操作。此技術背後由高性能半導體驅動，負責實時渲染與AI算法運算。

擬未來拓展至「解決異地戀溝通需求」

談及創作靈感來源，團隊創始成員白皓天坦言，「因為自己太忙，沒辦法時常跟父母聊天。」他透露，目前產品處於初期階段，首重「情感陪伴」功能，未來將逐步拓展至「解決異地戀的溝通需求」，亦計劃推進「明星數字化聊天」等應用。團隊期望於明年3月將產品推出市場，並推廣至香港及海外多地。

鄭光廷：香港具備潛力發展為全球半導體中心

是次峰會於12月2日舉行，匯聚逾600名來自中國內地、美國、沙特阿拉伯、德國、新加坡等地的半導體行業領袖、前沿科研學者、核心政策制定者及學生，共商產業技術創新與全球發展策略，冀鞏固香港作為國際創新科技樞紐的地位。科大副校長（研究及發展）鄭光廷在峰會上指出，當前正值「半導體黃金時代」，香港憑藉其國際金融中心地位，以及與大灣區產業和學術生態的緊密聯繫，具備潛力發展為全球半導體中心。

記者 佘丹薇