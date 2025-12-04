新版《學校行政手冊》列明兩情況不可拒收轉介學生 教界人士料助SEN及人才子女入學

教育局近日更新適用於資助學校的《學校行政手冊》，新版本新增的修訂，包括列明學校在取錄由教育局常任秘書長轉介的學生前，學校不可以申請人不符合某年級的入學水平，或學校的高中選修科目組合未能完全配合申請人的意願為由，而拒絕處理其入學申請。有教育界人士相信，教育局在《學校行政手冊》加入相關的新修訂內容，是為了協助有特殊教育需要（SEN）的學生，以及「人才子女」入學。

家校應磋商學生適合入讀級別

新版《學校行政手冊》列明，在取錄由教育局常任秘書長轉介的學生前，學校不可以申請人不符合某年級的入學水平，或學校的高中選修科目組合未能完全配合申請人的意願為由，而拒絕處理其入學申請。2025年11月版《學校行政手冊》截圖

教育局近日上載2025年11月版的《學校行政手冊》，本報對比今年8月份的版本，新版本的《學校行政手冊》列明，在取錄由教育局常任秘書長轉介的學生前，學校可一如以往按其校本機制面見學生，以專業判斷評定申請人適合就讀的級別。然而，學校不可以申請人不符合某一年級的入學水平，而拒絕處理有關申請，校方應與相關家長磋商，安排該學生應入讀的級別。

至於涉及高中年級的入學轉介申請，新版本的《學校行政手冊》指出，如學校的選修科目組合未能完全配合申請人的意願，校方不可以此為由拒絕處理有關申請，而應按校本安排，盡力提供協助，提供可供選擇的科目供申請人考慮。

學生不能同時在多於一間資助學校註冊

《學校行政手冊》列明，學每名教職員在受聘前，均須由註冊醫生進行體格檢驗，包括胸肺X光檢查。2025年11月版《學校行政手冊》截圖

《學校行政手冊》的新修訂內容，亦包括列明每名學生不能同時在多於一間公帑資助學校註冊，學校必須確保其收生條件符合現行的香港法例，以及教育局不時發出的行政指令。另外，手冊列明，學校聘用教職員時，除了按日薪聘用的代職人員外，每名教職員在受聘前，均須由註冊醫生進行體格檢驗，包括胸肺X光檢查。

鄧飛：教育局如收學生求助應跟進

對於教育局在《學校行政手冊》列明學校不可拒絕處理獲轉介學生入學申請的情況，立法會選舉教育界候選人鄧飛接受《星島》訪問時表示，教育局在轉介學生時應該不會出現錯配的情況，學校亦可為有關學生進行筆試和面試。他估計，局方在《學校行政手冊》加入相關的新修訂內容，是為了協助有特殊教育需要的學生，以及「人才子女」入學。

鄧飛認為，高中選修科目組合未能完全配合申請人的意願的情況，有機會與持受養人簽證或「高才通」申請人子女有關，他們可能因找不到學校，而向教育局求助。另外，他亦不排除當局作出新修訂，是因應有學校婉拒當局轉介的有特殊教育需要學生，「他們可能成績達標，但學校認為SEN配套不夠而婉拒收生。」就此，他認為在學生入讀後，教育局應跟進學生與學校是否匹配，「如果學生讀得不理想、不開心而主動向教育局求助時，亦應作出跟進。」

張澤松：教育局應公布清晰的轉介準則

另一名立法會選舉教育界候選人張澤松相信，教育局限制學校以學業水平或科目組合為由拒絕收生，能確保某些在常規收生機制下面臨特殊困難的學生，例如SEN、家庭遭遇重大變故或新來港學生等的受教育權不被剝奪。惟他強調，此機制不應取代學校的專業收生權，當局在執行上應避免對學校造成不合理的行政與教學壓力。

他建議教育局公布清晰的轉介準則，明確說明在哪些特定的情況下才會啟動此程序；局方亦應在需要時提供配套資源，包括專項撥款、教育心理學家和言語治療師等專業人員支援，以及教師培訓，確保學校有能力為有關學生提供適切教育，同時不影響其他學生的學習質素。

記者 歐文瀚

延伸閱讀：

新版《學校行政手冊》 加入強制舉報虐兒內容 確保參與外間組織活動不涉危害國安

《學校行政手冊》更新 經費勿作高風險投資 危害國安書籍須移除

