大埔宏福苑五級火丨理大：支援災民和受影響師生

大埔宏福苑的五級火造成多人死傷，香港理工大學校長滕錦光昨日表示，大學懷着無比沉痛的心情，深切哀悼所有遇難者，因應這場重大事故，理大即時啟動應變措施，支援災民和受影響師生。

大埔宏福苑五級火丨近30名師生組成支援隊協助災民

滕錦光表示，「這場災難牽動全港民心，理大作為香港的一份子，願盡所能支援受影響社群。無論是校內教職員和學生的心理健康，還是社區居民的實際需求，我們都會持續關注、全力協助，與社會各界並肩同行，共渡這段艱難時期。」

理大表示，護理學院前日派出由近30名師生組成的支援隊，前往大埔「善樓」過渡性房屋，為入住災民提供分流和物資派發等協助，並計劃未來數日繼續增派人手支援。同時，醫療及社會科學院亦主動聯絡基層醫療署，號召具備註冊護士和社工資格的校友和教職員參與義工服務。至今，已有近70名來自護理學院及應用社會科學系的校友與員工響應，赴臨時庇護中心醫療站，為災民提供心理輔導及全面協助。

大埔宏福苑五級火丨為有需要師生提供服務 關顧心理健康

為照顧受事件影響的教職員和學生，理大整合多個部門資源，推出全方位支援服務，包括在學生宿舍提供臨時住宿，並供應所需的日常生活物資。此外，大學亦會為有需要的學生提供彈性上課及考試安排、輔導服務及情緒支援，以及緊急經濟援助。大學人力資源處亦在事件發生後第一時間聯絡受影響教職員，了解他們的情況及需要。

