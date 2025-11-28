Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨教育局向大埔區學校提供「特別事故支援津貼」 支援受影響學生和家長

教育新聞
更新時間：15:26 2025-11-28 HKT
發佈時間：15:26 2025-11-28 HKT

教育局今日（28日）下午公布，因應大埔宏福苑五級火警的嚴重影響，將向大埔區學校提供「特別事故支援津貼」，繼續支援受影響學生和家長。

大埔宏福苑五級火丨每間中小學和幼稚園將分別獲發10萬和5萬元

為支援學校及學生應對這次事故，教育局將向大埔區每間中小學（包括特殊學校）和幼稚園分別發放10萬元和5萬元的「特別事故支援津貼」。學校可以靈活運用津貼，為學生、教師和家長提供適切支援，包括提供心理輔導服務、為受影響學生購買與學習相關的物品等。如有校舍因火災而受損，教育局會透過緊急修葺工程盡快進行維修，確保校舍安全。

另外，香港賽馬會亦會透過「賽馬會緊急援助基金」，由學校協助向每名受影響學生提供5000元，以應對即時的學習需要，減低事件對學生的影響。

教育局將於明日（29日）及星期日（30日）為教師及家長舉辦5場網上特別事故心理支援講座，以支援學校人員和家長照顧有創傷經歷的學生或子女，講者包括精神科醫生、心理學家和社工。有關講座詳情，可瀏覽「校園．好精神」網頁。

教育局表示，局方的教育心理學家及分區學校發展組人員會繼續與學校保持緊密聯繫，並提供所需協助。
 
本報記者

