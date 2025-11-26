中大舉辦香港首個大型機械人賽事 以「真實世界極限挑戰賽」為主題

香港中文大學（中大）將於12月6日至7日在校園舉辦第五屆「ATEC科技精英賽」，這是香港首個大型機械人實地挑戰賽，冀推動足式機械人與具身智能發展。賽事由中大工程學院卓敏機械與自動化工程學教授劉雲輝擔任聯席主席之一，聚焦「機械人+人工智能」，屬全球首個以「真實世界極限挑戰賽」為主題的機械人賽事。

來自全球院校及業界的13支隊伍從392支參賽隊伍中脫穎而出，將運用人形、四足等不同形態的機械人，在中大嶺南運動場、小橋流水等真實地形中，完成多項極限任務。比賽會利用校園天然地勢，如拱橋、石階、緩坡等，構建多變且崎嶇的賽道，考驗機械人在複雜環境中的適應與應變能力。

賽事考驗機械人適應及應變能力

中大副校長（教育）金國慶（右）與賽事主席劉雲輝（左）合照。中大提供

本次賽事強調真實場景下的技術應用，包括模擬救援與物流等任務，並加入高擬真環境干擾，以測試機械人在極限狀態下的智能表現。另一方面，比賽禁止遙控，四足機械人全自主完成任務將額外獲加分。機械人需連續執行多項任務，考驗其多模態感知與連續決策能力。冠軍隊伍可獲15萬美元的獎金。

挑戰任務包括垃圾分揀、自主澆花、定向越野及吊橋穿越，分別設置於草坪、拱橋、樓梯等多樣化真實地形中，檢驗機械人在不同場景下的作業能力。

75名專家學者擔任評審

賽事專家組由劉雲輝、清華大學計算機科學與技術系副主任徐恪教授，以及北京大學前沿計算研究中心副主任王亦洲教授擔任聯席主席。75名來自香港、內地、美國、新加坡的專家學者，將為大賽擔任專業評審。

本屆賽事由香港中文大學主辦、ATEC前沿科技探索社區、螞蟻集團、北京大學、北京師範大學共同承辦，並獲得多間本港及內地高等院校協辦支持。

本報記者

延伸閱讀：

中大獲3980萬捐款 成立4個創科實驗室 學者：香港科研環境有利推動前沿創新

中大收生分數中位數上升 理科就業前景具吸引力