教大與評審局合作 開發專業及學術課程

為推動學術合作與交流，香港教育大學的教育發展與創新學院（AEDI）近日與香港學術及職業資歷評審局簽署學術合作框架協議，推動雙方聯合開發及推行專業和學術課程。教大校長兼AEDI院長李子建表示，期望通過深化與評審局的合作，推動跨學科夥伴關係的發展。

李子建：體現教大培育多元人才的承諾

簽署儀式於評審局主辦的「亞太質量網絡（APQN）年度學術會議」期間舉行，由教大校董會副主席陳浩華及評審局大會副主席袁國傑見證。協議由李子建與評審局總幹事周慶邦代表簽署。根據協議，雙方將聯合開發及推行專業及學術課程，並合辦活動、會議、研討會及學術交流會。

AEDI作為教大新成立的學院，將拓展跨領域合作與夥伴關係。隨着AEDI正籌備推出與高等教育質量保證及管理相關的碩士課程及微證書課程，雙方計劃在課程設計與發展方面開展更深入的合作。李子建表示，是次合作體現教大推動「教育未來」藍圖、培育多元人才的承諾。他指出，「通過深化與評審局的合作，我們希望促進更大的協同效應，推動跨學科夥伴關係的發展。」

本報記者

延伸閱讀：

全運會丨「小女車神」李思穎全運奪三金 承襲李慧詩成教大BHE生

教大舉辦「全港中學生一帶一路問答比賽」 聖言中學奪冠