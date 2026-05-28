暑期活動2026︱「離地」新體驗 航空課程 助中小學生圓飛行夢

暑假將至，家長又開始為子女籌劃暑期活動。除了一般的琴棋書畫與學術班，今個暑假不妨考慮讓孩子參加真正「離地」的課程！近年，坊間推出不少與航空相關的暑期活動，以實現學生的「飛行夢」。例如機管局轄下香港國際航空學院的多個崗位體驗課程，帶領學員深入機場禁區，近距離探索航空業的日常運作；由香港專業飛行員協會舉辦的「香港航天青年大使」計劃，更讓學員一嘗駕駛真實飛機的滋味；至於香港航天數字的「2026年暑期航天航空日營」，則結合了航空知識與模擬飛行訓練。各適其適的課程，正好為學生們提供衝上雲霄的選擇。

香港國際航空學院｜深入機場禁區 探索航空業多元崗位

機管局轄下香港國際航空學院每年均舉辦「航空體驗營」，今年也不例外，當中的熱門課程包括「航空探索夏日營」、「飛機工程夏日營」、「機場夜間探索營」及「進階航空飛行課程」等。參加者將深入香港國際機場，近距離了解不同範疇的工作，更會走進機場的秘密基地。

「航空探索夏日營」適合11至13歲對航空業有興趣的青少年參加，日營為期2天，透過實地參觀及互動遊戲，讓學員認識香港國際機場的日常運作及各個崗位。「飛機工程夏日營」則適合14歲或以上青少年參加，為期3天的日營不僅涵蓋飛機工程理論課程，更安排學員對機場的飛行區和維修區作實地考察，啟發他們對飛機工程的興趣。至於想深入了解航空事業的17歲或以上青少年，可參加為期3天的「進階航空飛行課程」，透過教授飛行路線計劃、環機檢視及個案研習，提升學員對飛行相關知識的理解。

2026航空體驗營

課程日期：7月13日至8月15日（上課時間為 9:30 至 17:00，僅「機場夜間探索營」為 14:00 至 21:00）

對象：11歲至17歲或以上青少年（視乎不同課程）

地點：赤鱲角暢達路13號機場員工綜合大樓9樓

學費：$2700至$4700不等（視乎不同課程，費用包括輕便午餐一份）

截止報名日期：各課程有所不同

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香港專業飛行員協會｜現役機師親授 親手操控真實飛機

想一嘗駕駛飛機的體驗？可選擇由香港專業飛行員協會舉辦的「香港航天青年大使」計劃，適合8至16歲或以上兒童及青少年參加。計劃為期8天，當中有5天是由現役民航機師親授飛行知識的地面課堂；另安排參觀航空業界及航空公司總部，並有機會進入航空限制區域，深入了解機場實際運作與培訓設施。課程內容更包括由專業機師指導試駕Airbus A320 模擬機，以及最令學員期待的環節——在認證機師監督下，親手操控真實小型飛機，並於珠海上空即日來回。

香港航天青年大使

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香港航天數字｜結合模擬飛行訓練及航天工作坊

若想初步體驗基礎的飛行知識，則可報讀香港航天數字的「2026年暑期航天航空日營」，適合7至19歲兒童及青少年參加。訓練營提供專業飛行模擬器，讓參加者在專業導師指導下，親身體驗如何控制模擬飛機起飛、巡航及降落，亦可從中認識儀表板操作、飛行原理，並作航空業探索。此外，課程涵蓋航天內容，如火箭模型製作、解構基本航天原理及天文探索，全面激發學員對航天科技的興趣與想像。

2026年暑期航天航空日營

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