中大canteen關顧非本地生口味 推麻辣燙日賣過百碗 學生：好吃到哭！

提到大學生活，飯堂膳食絕對是重要一環。近年本地大學取錄非本地生的數目增加，校方除了提供學習上的支援，亦會關顧他們的日常生活，包括飲食習慣。設有30多間食堂及餐廳的香港中文大學，向來已為師生提供多元化的飲食選擇，校內飯堂除提供中式、港式、西式、日式等食品選擇外，甚至還有素食及清真餐點，照顧非本地生需要外，本地生也可受惠。

社交平台熱烈討論 學生讚味道出色

早前有中大學生在社交平台發文，指位於李慧珍樓的中大飯堂──富珍堂，推出了源自中國四川的麻辣燙，引來同學的熱烈討論，有同學更大讚該麻辣燙味道出色，湯底、配料選擇多，更聲言「好吃到哭！」

為了一睹中大富珍堂的麻辣燙有多受歡迎，《星島教育》特別趁午膳時間到訪飯堂，發現當日不少學生踏入飯堂後，已熟練地在餐具擺放處，取起食物籃和夾子，在雪櫃揀選自己喜歡的食品。選好後，就把食物籃取去收銀處付款，並說出自己想要的湯底，讓廚師烹調。煮好後，才叫同學自取。

自選食材湯底 每款食物8元

在食物選擇方面，食材放滿3個大雪櫃，包括有肥牛、豬皮、雞肉腸、雞翼、冰豆腐、海膽丸、芝心丸等等，還有各款蔬菜、即食麵等主食，學生可自選喜歡的食物，種類不限，每款8元，故各人埋單的費用都可能不同，可謂豐儉由人。湯底除了有招牌麻辣湯，還有豬骨湯、蕃茄湯和冬菇素菜湯選擇，迎口學生不同口味。

有本身不嗜辣的本地生Tina，一周內已第二度以麻辣燙為午餐。她笑說飯堂的麻辣燙可選擇豬骨湯底，讓不吃辣的人也有選擇，「真的幾好味，吃完也不會感到口渴！」跟她結伴而來的同學Eunice表示，因為在飯堂附近上課，所以每隔一、兩周，最少都會來一次。她認為飯堂的麻辣燙較便宜，「要吃得飽的話，約需40至50元。」

中醫師建議：熱氣時少吃辣

就讀中醫學6年級的Ivan，也是麻辣燙的捧場客，不過他就從健康角度出發。「因為可自選菜式，營養會較均衡。」當日他就選了蓮藕、冰豆腐、生菜和雞翼等，有菜有肉，非常豐富。至於2年級生Cyrus和Adelie，同樣盛讚飯堂的麻辣燙出色，但笑說如果有炸魚皮作配料，必定更美味。

麻辣燙除了吸引學生，也吸引到大學教職員，包括來自山西的中大中醫學院副講師張淼。她透露自己很喜歡吃飯堂的麻辣燙，因為味道很正宗，所以每隔兩、三日就會光顧。不過，從中醫角度，她也提醒如果同學們有些熱氣，就儘量少吃辣，「可能會生痱滋、喉嚨痛或便秘。」但如果很喜歡吃辣的人，也可以淺嚐。

富珍堂負責人：有學生建議用燒賣作配料

有些學生希望富珍堂的麻辣燙能加入燒賣。資料圖片

中大富珍堂負責人關少貞(Frances)表示，在飯堂引入麻辣燙，主要是因為她有次到澳洲，發現源自內地四川的麻辣燙，竟然有很多外國人喜歡吃，於是想到在大學飯堂推出麻辣燙，相信學生會喜歡；加上麻辣燙食材選擇多，學生可自由配搭，因此頗受歡迎，「每日賣百多二百碗，視乎是否需要上課。」她透露，有內地生認為，麻辣燙的味道和家鄉相似，但如果湯底辣些會更佳，因此在取餐處放了辣椒、蒜、醋和醬油等，讓同學自己調校家鄉的味道。

有趣的是，不時會有學生建議Frances可新增其他配料，例如燒賣、小籠包；有內地人更問她會否有水晶包？「未來會加多些素菜、清真食物等，也會有炸物，因學生很喜歡吃椒盬雞串、炸魚皮等。」她表示學生的意見很重要，所以常問學生想吃甚麼？能做的話都會做。

中大學生事務處：為國際生提供適切支援

中大除了本地生，還有很多非本地生。汪旭峰攝

就中大有飯堂推出麻辣燙，無疑為學生，不論是本地或是非本地生，都提供多一種食物選擇，為校園生活增添不同的味道。中大學生事務處代表表示，隨著大學收生持續國際化，大學積極為來自不同文化背景的國際學生提供適切支援，其中食物選擇正是重要一環。「大學秉持國際化及多元共融的理念，校內飯堂現已提供多樣化的飲食選項，包括素食及清真餐點，以回應不同宗教、文化及個人飲食習慣的需求。同時，校方也會持續與膳食委員會合作，收集意見並適時引入新菜式，讓國際學生在校園也能享有多元的飲食體驗。」

此外，中大一直亦非常重視膳食服務的質素，並致力確保膳食服務能切合師生的需要。因此校內設有膳食委員會，成員包括教職員工代表及學生代表，並定期召開會議，專門討論食物種類、質素、價格，以及特別飲食需求等議題。「委員會定期收集用膳人士的意見，並與飯堂管理方共同檢討及優化餐單，務求持續提升膳食服務的滿意度。」

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