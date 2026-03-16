DSE 2026｜免費/平價溫習好去處 酒店級自修室 附小食/飲品/義補支援備戰

距離香港中學文憑試（DSE）開考還有3個多星期，不少考生每日一早到公共圖書館或自修室排長龍，只為爭取一個安靜溫習位。若家中環境欠寧靜，又不想浪費時間輪候，近日就有部份酒店餐廳、咖啡店、共享工作空間及非牟利機構，以免費或低收費方式開放予考生溫習，並提供Wi-Fi、充電位，甚至小食、飲品或學習支援，讓考生「chill住」溫書，以最佳狀態作最後衝刺。

DSE 2026｜酒店餐廳變免費自修室

富豪酒店集團由即日至5月5日特別開放旗下三間酒店餐廳作為「富豪自修室」，當中包括富豪香港酒店的「御花園咖啡室」、富豪九龍酒店的「雅廊咖啡室」，以及麗豪酒店的「仙」。學生出示有效學生證即可無限次使用（不限應屆DSE考生使用），場地提供免費自助飲品，如咖啡及養生茶、減脂曲奇、滋養湯水及糖水、Wi-Fi及大量充電位，讓各位考生享用酒店級自修室專心備戰。

富豪自修室

DSE 2026｜享免費小食及飲品

灣仔餐廳ULURU連續多年於DSE溫習旺季開放空間予學生。今年亦一樣，每日下午2時30分後，提供光線充足、環境寧靜的座位予學生溫習。而學生出示有效學生證，即可享用一份免費小食及飲品，無最低消費要求。

ULURU

DSE 2026｜免費Wi-Fi有戶外草地

位於啟德的寵物友善咖啡店「2.0 Cafe and Bar」，提供免費Wi-Fi、飲用水及電源插座（數量有限）。考生無需最低消費，即可在店內溫習；坐得耐想透氣，更可移至戶外草地繼續讀書。店主希望考生在舒適環境下溫書之餘，亦能稍作放鬆。使用前請先於網上預約。

2.0 Cafe and Bar

DSE 2026｜溫習空間+中文義補

除了餐應、咖啡店外，共享空間也是不錯的溫習地方。主要在鑽石山服務的「石仔義工隊」，亦為DSE考生提供溫習及學習支援。負責人從事青少年服務多年，眼見不少考生難覓自修位，遂開放義工隊的共享場地供考生使用。由即日至5月20日考生付399元，就可無限次使用能遠眺獅子山景的舒適空間。此外，負責人亦為應屆考生提供免費中文義補「雞精急救班」，幫助他們了解卷二具體溫習方法。義補班採3至7人小組形式（上限7人），學生可在星期六上午10時至11時半免費補習（只收取教材費用），歡迎有需要的DSE考生報名。

石仔義工隊

地址：鑽石山站A2 出口行7 分鐘

開放時間：星期一至六（9：00至23：00）

查詢：>>按此<<

DSE 2026｜日光充足共享空間

荃灣共享空間「豐盛點」，為應屆考生提供免費自修位，備有免費Wi-Fi、茶水及充電位，為考生打氣。座位有限，先到先得；如需查詢或預留，可透過社交平台聯絡。

豐盛點

DSE 2026｜霧化玻璃太空艙私隱度高

位於尖沙咀的「Box Pacific」設有14間「24小時共享太空艙」，每間「太空艙」面積約67平方呎，可容納4至6人，設24小時全天候自助服務，適合隨時與同學溫習。艙內配備Wi-Fi、可升降桌、變形沙發及霧化玻璃，私隱度高。學生於非繁忙時段使用，每小時39元；現時，該店更為《星島教育》讀者提供優惠，讀者只需按此DM店舖，經認證後，毋須消費即可免費使用自修房間1小時（每人每日限用一次）。

條款及細則：

須出示學生證認證身份

只限於星期一至五09：00-14：00使用

此優惠每人每日只可以使用一次

如需續鐘，須另外付費

不可以與其他優惠同時使用

Box Pacific

DSE 2026｜寬敞自修空間

坊間不少非牟利組織亦提供實惠自修服務。例如位於長沙灣的「播道會和平樓自修中心」（The One Place），專為深水埗、長沙灣區居住環境擠迫的中學生、大專生及進修人士而設。學生只需繳付年費30元即可成為會員，無限次使用寬敞寧靜的自修室，享免費Wi-Fi、參考書、茶水及咖啡。溫習之餘，還可與同路人交流，分擔壓力。DSE溫書期延長開放至5月2日。

和平樓自修中心

DSE 2026｜15元年費任用

同樣是非牟利組織的自修室，還有基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心。他們在即日至5月2日提供自修室服務。學生只需付15港元年費，便可以使用中心的自修室，但自修室不是長時間開放，考生要留意！

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心

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