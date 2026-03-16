DSE 2026｜考生健康貼士 精選5款醒腦湯水+營養師推介5款減壓水果
發佈時間：06:45 2026-03-16 HKT
DSE 2026｜香港中學文憑試（DSE）即將開考，各位考生正全力備戰。長時間高強度溫習加上考試壓力，容易導致疲勞、作息紊亂，甚至影響身心健康。《星島教育》希望各位考生在追求理想成績的同時，也要留意身體健康。因此搜集中醫食療食譜、作息調整建議，以及營養師的貼士，除推薦5款有益減壓、補腦湯水外，也推介5款減壓水果，助同學保持精力充沛、頭腦清醒，在DSE中發揮最佳水平。
DSE 2026｜壓力過大，身體會發出甚麼警號？
從中醫角度，長期壓力會引致「肝鬱氣滯」，出現頭痛、心悸、情緒波動；女生更可能月經不調或經痛。若經常「開夜車」，則容易「肝火上升」，長暗瘡或口腔潰瘍。長期焦慮還可能耗損正氣，導致「脾虛」，出現胃脹、胃痛，甚至「腸易激」等問題。這些都是身體發出的求救訊號，提醒考生必須及時減壓、調整情緒。
針對這些情況，考生可多攝取健脾養心的食材，如黨參、紅棗，幫助改善脾胃功能、緩解壓力。若出現心神不寧、頭暈或失眠，建議及早諮詢註冊中醫師，透過針灸或中藥調理身體。
DSE 2026｜DSE倒數階段，如何調整作息最有效？
距離考試僅三周時間，考生切勿因溫習而廢寢忘食，損耗元氣。以下綜合中醫建議，為考生提供每日健康作息貼士：
早上
- 起床後先喝一杯溫開水，幫助清腸胃、促進新陳代謝。
- 早餐宜選易消化、營養均衡的食物，如粥品或全穀物，加入核桃或紅棗補腦安神。
- 進行輕量晨運，例如瑜伽或散步，喚醒身體，調節氣血。
中午
- 午餐應攝取蛋白質與蔬菜，如瘦肉、豆腐配時令蔬菜，確保能量持續。
- 午飯後小睡20至30分鐘，恢復精力，但避免過長，以免影響夜間睡眠。
- 可飲玫瑰花茶，疏肝解鬱，或喝花旗參茶，益氣提神。
晚上
- 晚餐保持清淡，如蒸蔬菜、瘦肉配全穀，避免油膩食物。
- 睡前遠離電子產品，改為泡腳、聽輕音樂或閱讀，幫助安神入眠。
- 建議晚上11時前入睡，確保每日7至8小時優質睡眠，讓肝膽得到修復，同時提升記憶力和專注力。
其他注意事項
- 多喝水，防止脫水影響大腦運作。
- 保持樂觀心態，練習深呼吸或冥想減壓。
- 定時進食，維持脾胃功能。
DSE 2026｜推介8款補腦減壓之選
中醫強調「藥食同源」，適當食材不僅養生，還能醒腦提神。以下8款推薦食材（可單用或組合煲湯），對考生特別有益：
- 核桃：形似腦袋，富含歐米伽-3脂肪酸，補腦首選。
- 銀耳：有「平民燕窩」美譽，膠質豐富，滋養神經系統。
- 黨參：優質補氣食材，提升耐力與專注力。
- 蓮子：寧心安神、提升記憶力。
- 紅棗：補血安神，富含維生素與礦物質。
- 淮山：健脾助消化，增強體力與腦力。
- 石斛：滋陰補腎，改善記憶與抗疲勞。
- 枸杞：護眼抗氧化，富含β-胡蘿蔔素，維持視力健康。
中式湯水講求食材配搭，經長時間慢火熬煮，精華更易吸收。以下5款經典湯水組合推介（可自行調整份量）。不過，每人體質不同，煲湯前最好諮詢中醫師，避免不適合自身情況。
DSE 2026｜5款醒腦提神湯水推介
黑棗核桃雞湯
材料：核桃仁100克、黑棗10顆、去骨雞腿肉300克、薑片數片、蔥1根、鹽適量
做法：
- 將雞腿肉清洗乾淨，切成小塊；薑切成薄片；蔥切成長段；核桃仁用清水浸泡；黑棗去除內核。
- 鍋內注入適量水，放入雞肉和薑片，用大火煮沸後，撇去表面的浮沫。
- 加入浸泡好的核桃仁和去核的黑棗，轉為小火慢煮約30分鐘。
- 依口味加入鹽調味，最後撒上蔥段，即可完成。
銀耳蓮子湯
材料：銀耳1朵（提前浸泡至軟）、蓮子30克、枸杞子適量、冰糖適量
做法：
- 將銀耳放入水中浸泡1至2小時以上，待其充分膨脹後撕成小塊。
- 把蓮子清洗乾淨備用。
- 在鍋中加入適量水，將銀耳、枸杞子和蓮子一同放入。
- 大火煮沸後，轉為小火慢燉1至2小時。
- 加入冰糖，待其融化後關火即可。
核桃紅棗湯
材料：去殼核桃仁30克、紅棗10枚、瘦肉200克、鹽少量
做法：
- 將核桃仁浸泡後撈出，瀝去多餘水分。
- 把紅棗清洗乾淨，並去除內核。
- 將核桃仁與紅棗一起放入鍋中，加入適量的水。
- 用大火煮沸後，改用小火慢燉20至30分鐘。
- 關火後即可享用。
黨參瘦肉湯
材料：黨參20克、瘦肉200克、薑片適量、鹽少許
做法：
- 將瘦肉清洗乾淨，切成塊狀，用沸水焯燙以去除血沫。
- 把黨參洗淨，稍微浸泡片刻。
- 將焯好的瘦肉、黨參和薑片一同放入煲中。
- 加入適量的清水。
- 用大火煮沸後，撇去表面的浮沫，然後轉小火慢煲1至2小時。
- 依個人喜好加入鹽調味即可。
黨參黑木耳湯
材料：黨參約10克、紅棗10顆、枸杞子適量、淮山適量、紅蔘適量、黑木耳適量、雞腿肉適量、雞骨適量、鹽適量
做法：
- 將黨參、紅棗、淮山、紅蔘和黑木耳提前清洗乾淨並浸泡至軟化；紅棗去掉內核。
- 把雞腿肉洗淨後切成塊狀，雞骨也清洗乾淨備用。
- 燒一鍋開水，將雞腿肉和雞骨放入焯燙，去除血沫後撈出，用清水沖洗乾淨。
- 在湯鍋中加入適量清水，放入所有準備好的材料（枸杞子和鹽除外）。
- 用大火煮沸後，撇去表面的浮沫，然後轉為小火慢燉1至2小時，讓食材的精華充分融入湯汁。
- 在最後10分鐘時加入枸杞子。
- 煮好後依據個人口味加入適量鹽進行調味。
- 關火後讓湯稍微冷卻片刻，即可享用美味的湯品。
DSE 2026｜營養師推介5款減壓水果
除了喝湯，適當食用水果也能幫助減輕壓力並增強專注力。加拿大認可營養學家伍雅芬表示，水果含有豐富營養價值，其中5款更有減壓作用，推介給考生食用。
- 莓類，如藍莓、士多啤梨：含豐富抗氧化物，尤其是類黃酮，能幫助減少氧化壓力，改善情緒和認知功能。
- 香蕉：含豐富維他命B6和色氨酸，促進血清素生成，有助於提升心情和放鬆。
- 橙子：含豐富維他命C，已被證實能降低皮質醇水平，改善整體壓力反應。
- 奇異果：含豐富維他命C和抗氧化物，有助於降低壓力荷爾蒙水平，提升免疫力並促進情緒穩定。
- 西瓜：具有良好的補水作用，含豐富維他命A和C，有助於維持水分和減少疲勞與壓力。
延伸閱讀：
DSE數學科2026｜名師解構最新課程修訂 想及格一定要熟讀邊5個課題？
DSE英文科2026｜20個名師備戰及應試貼士 原來AI可以咁樣練Writing及Speaking！