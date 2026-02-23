「葵芳」蔡蕙琪憑賀歲片爆紅 母校演藝學院下月辦開放日

賀歲片《夜王》上映至今（截至22日）票房已衝破4500萬，飾演「葵芳」一角的蔡蕙琪，憑搞笑鄉音及自然演技，成功搶鏡「爆紅」。現實中的她，原來受過正統戲劇訓練，她在2019年畢業於香港演藝學院戲劇藝術學士（榮譽）學士課程（主修表演），曾奪得「傑岀演員獎」，其後加入中英劇團成為註團演員，演技備受肯定。她的母校演藝學院，將於3月8日舉行開放日，屆時灣仔本部及位於薄扶林的伯大尼古蹟校園將同步開放，並呈獻逾百場由6大學院師生製作的免費表演藝術活動，對表演藝術有興趣的同學，可於當日親身體驗校園氛圍，探索未來升學的可能。

５範疇選主修科

事實上，香港演藝學院戲劇學院培育出不少活躍於劇場、電視及電影界的優秀演員。除蔡蕙琪外，風車草劇團創辦人之一湯駿業、著名主持及演員梁祖堯、近年在大銀幕表現出色的韋羅莎、本地知名演員王祖藍、賴慰玲等，均為學院戲劇藝術校友，為本地演藝界培育不少人才。

至於4年制的戲劇藝術（榮譽）學士課程，在2012年才開辦，成為不少熱愛藝術及舞台表演的同學進修平台。課程除提供專業技巧培訓外，更融入表演藝術賞析、藝術歷史、人文學科及語言等元素，教授戲劇發展的理論知識，以及西方與亞洲傳統及當代劇場技巧。

同學可在5個範疇選擇主修課程，包括：戲劇表演、音樂劇表演、應用劇場、導演及劇場構作。其中戲劇表演課程，強調專業系統化的表演訓練，透過正規課堂學習，結合當代或經典戲劇製作實踐，讓學生逐步探索及琢磨演技，並鼓勵他們自主創作，培養對表演實踐的研究能力。

在入學要求方面，根據香港演藝學院資料，申請者須具表演潛質、對戲劇有濃厚興趣，並能說流利廣東話及閱讀中文。符合學院基本入學資格（包括英語要求）及香港中學文憑考試成績（中文及英文3級或以上、數學2級或以上、公民與社會發展科達標、加一科選修科2級或以上）或同等學歷者，將獲邀參加入學試。此外，甄選還依據演藝製作經驗、推薦信及個人志向書等。

以戲劇表演為例，入學試分為3階段。申請者需在首階段演繹1分鐘獨白、演唱1分鐘歌曲（不能有伴奏及伴唱音樂），以及1分鐘形體動作，如舞蹈、武術等。 第2階段入學試，申請者需演繹一段由校方即場提供的定稿獨白、一段自行準備的1分鐘獨白及演唱1分鐘歌曲。最後階段入學試，申請者需演繹一段由校方預先提供的定稿獨白、1分鐘形體動作，如舞蹈、武術等，以及面談。

有興趣報讀香港演藝學院的同學，可透過參加開放日，親身感受校園氛圍。當日活動豐富，包括中樂及西樂音樂會、音樂劇、戲劇、中國戲曲選段、舞蹈體驗課；公眾更可探索電影製作過程、參與虛擬製作、觀賞學生短片，以及可走入後台欣賞佈景、道具、服裝，體驗科藝製作，並與舞台及項目管理人員對談；另設互動AI實踐工作坊及圖書館個人化電影推薦等。活動免費入場，毋須報名。

演藝學院開放日2026

