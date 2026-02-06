資助小學校長會推動專業發展 主席陳淑儀：提供交流平台 就教育政策給予意見｜校長專訪

香港資助小學校長會是一個非牟利的法定工會組織，現有400多名會員校長。陳淑儀表示，她早在2008年已經加入，當時為理事會的秘書，其後因為轉換工作環境，工務繁忙下，請辭執委職務。8年前，有校長朋友再邀請她參與會務，由最初同樣任秘書，其後擔任副主席，直至去年底獲選為主席。

就教育政策給意見

陳淑儀表示，香港資助小學校長會雖然是工會，但現時以教育服務為主，亦會跟教育局保持溝通，就教育政策給予意見、聯結專業發展活動等，「例如現在多了境外交流、連結姊妹學校、前往內地不同地方看當地的教育發展，例如內地的學校如何推行國安教育、參觀『紅色基地』等等，提供平台讓校長們交流。」

陳淑儀舉例，在早前的就職典禮，分別邀請了個人資料私隱專員鍾麗玲和立法會議員鄧飛，分別就濫用人工智能深度偽造技術、AI世代和人口下跌等主題，舉辦2場講座，讓校長們了解現況；她透露，該會稍後也將跟不同議會討論，就學童人口下跌，討論相應對策或方法，「希望影響柔和些，對學界衝擊不要太大。」

