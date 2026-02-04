Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖士提反女子中學｜本周六舉行120周年校慶賣物會 「承傳」為主題 弘揚中華文化

更新時間：18:21 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:21 2026-02-04 HKT

位於中西區的傳統名校聖士提反女子中學，創校於1906年，擁有逾百年悠久歷史。今年適逢建校120周年，學校聯同附屬小學、幼稚園、家長教師會及舊生會，將於2月7日（星期六）在校園內合辦「120周年校慶賣物會」，與公眾一同慶祝這重要里程碑。校長林麗容表示，今次活動難得匯聚中小學、幼稚園同學、舊生及家長，共同參與這別具意義的盛事。「歡迎市民大眾走進校園，親身感受同學的創意、團結的精神，以及學校承傳、與時俱進的氛圍。」

特製學校名花牌

是次賣物會以「承傳」為主題。林麗容解釋，「一是承傳中國傳統文化，二是承傳學校師生的文化。」活動以此為核心，並以「承傳主恩光，進前啟未來」為口號。因此，場地佈置也充滿中國傳統特色，洋溢濃厚新年氣氛，並特製有學校名稱的花牌，以展示非物質文化遺產項目，讓市民大眾近距離接觸中華文化的精髓。她特別提到，屆時聖公會大主教陳謳明將親臨主禮，與校董會、校友及各附屬學校師生齊聚一堂，場面盛況難得。

說到「承傳」，聖士提反女子中學素來人才輩出，不乏來自社會不同界別的傑出校友，包括資深傳媒人俞琤、全國人大前常委范徐麗泰、前立法會議員葉劉淑儀、藝人吳君如等。林麗容透露，屆時多位知名校友將參與是次賣物會，為活動增添色彩。

賣物會設有多個特色攤位，分別出售由舊生親手製作的手工藝品，如充滿節日氣息的揮春、傳統圖章等；更有舊生設計的產品，如手袋、福袋、盲盒等。林麗容想像現場熱鬧程度猶如逛年宵，「有年花、各國美食，更有舊生營運的Cafe 1906，提供咖啡與小食。」

除售賣攤位外，場內還有附屬小學師生製作的汽球迷宮、福袋工作坊、書法工作坊，以及舊生設計的攤位遊戲等互動環節。表演節目同樣豐富，包括中小幼同學表演的中國舞、現代舞、粵劇、中西樂合奏、合唱團演出、舞獅表演及花式跳繩等，展現學生多才多藝的一面。

林麗容說，她在該校執教30年，能夠參與策劃120周年校慶活動，深感感恩與感動。她強調，「是次活動邀得聖公會大主教、校董會及歷屆校友出席，又難得與附屬小學、幼稚園共同合辦。大家齊心協力慶祝這重要日子，將全校師生、校友緊密連繫，匯聚一堂，充分展現同學的創意與學校承傳的精神。」

聖士提反女子中學 ｜120周年校慶賣物會

  • 日期：2月7日（星期六）
  • 時間：09：30分至16：00（詳細時間表可參考圖7）
  • 地址：西營盤列堤頓道2號聖士提反女子中學
  • 網址：>>按此<<

記者：蘇麗珊
圖片由受訪者提供

