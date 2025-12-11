Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「心傷王子」湯令山母校柏克萊 躋身全球最佳音樂學府第二名

教育熱話
更新時間：14:37 2025-12-11 HKT
發佈時間：14:37 2025-12-11 HKT

最近，憑藉深情「心傷王子」形象走紅的唱作歌手湯令山（Gareth. T），在選秀節目《全民造星VI》中擔任評判，其率真幽默的反應成為節目亮點，再度引起熱話。除了音樂才華備受肯定，其成長與學術背景亦值得注目。Gareth中學畢業於保良局蔡繼有學校後，遠赴美國波士頓，入讀全球頂尖的音樂學府柏克萊音樂學院（Berklee College of Music），主修當代音樂寫作與製作，副修電子音樂製作與設計，奠定其創作實力。

國際音樂人才的搖籃

位於美國波士頓的柏克萊音樂學院（下稱柏克萊）於1945年成立，至今已有80年歷史，一直以「透過學習和實踐當代音樂培養音樂事業人才」為宗旨。學院與時並進，現設有表演、音樂製作、歌曲創作、電影配樂、音樂治療及音樂商業等15個專業，課程涵蓋本科、研究生、暑期課程及線上學習，吸引全球超過100個國家及地區的學生前來深造。

學院校友除Gareth外，不少人成就斐然，更已躋身國際級音樂人行列，例如已故香港作曲家顧嘉煇，他於1961年獲得獎學金入讀柏克萊，其後創作無數經典；本地著名作曲人陳輝陽亦曾負笈於此，他曾在社交平台分享，當時邊在柏克萊讀書邊在餐館打工，回憶稱那是人生最快樂的時光。此外，著名電影配樂人鮑比達、曾為《The Simpsons》配樂的Alf Clausen，以及新生代唱作人Kiri T.等，均畢業於柏克萊。另早前，在《好萊塢報道》（The Hollywood Reporter）2025 年全球最佳音樂學院排名中，柏克萊位列全球第二，足證其國際地位與影響力。

接受IB成績申請

學院課程設計兼具深度與廣度，除核心音樂理論與創作外，亦開設非裔音樂研究、福音音樂史、爵士作曲編曲等特色科目，務求學生能全面掌握當代音樂脈動。學費方面，2025 年度一學年學費為 $52,440 美元（約$410,000港幣），連同雜費及生活開支等，全年總費用約$28,000美元（約$220,000港幣）。有需要的學生，亦可在學校網頁申請助學金、獎學金或貸款。

據學院網頁資料顯示，有意報讀的國際學生（包括香港申請者），須提交由認可機構出具的學歷評估報告，將原有學歷與美國學制對照。唯一例外是已取得國際文憑（IB）的學生，可豁免此項要求。另外，英語亦須達有一定水平，如：TOEFL iBT需72分或以上。若報讀音樂學士課程的申請者，需參與線上面試及線下面試；如果報讀的課程側重作曲或歌曲創作，面試時須選擇一種樂器，並演奏一首原創作品，以展現個人音樂風格。

資料來源︰柏克萊音樂學院官方校網

延伸閱讀：

城大創意媒體人才輩出 《世外》導演吳啓忠、《年少日記》導演卓亦謙同是校友

傳謝霆鋒之子Lucas赴澳洲升學 入讀音樂人才搖籃學府

 

 

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
23小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
6小時前
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
6小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
2025-12-10 15:13 HKT
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
17小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
1小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
23小時前
車Cam直擊｜鴨脷洲的士衝紅燈 撞飛過路女學生
00:44
車Cam直擊｜鴨脷洲的士衝紅燈 撞飛過路女學生
突發
6小時前
00:27
中環歷山大廈女子廁所誕嬰 與BB一併送院
突發
1小時前