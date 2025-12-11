「心傷王子」湯令山母校柏克萊 躋身全球最佳音樂學府第二名

最近，憑藉深情「心傷王子」形象走紅的唱作歌手湯令山（Gareth. T），在選秀節目《全民造星VI》中擔任評判，其率真幽默的反應成為節目亮點，再度引起熱話。除了音樂才華備受肯定，其成長與學術背景亦值得注目。Gareth中學畢業於保良局蔡繼有學校後，遠赴美國波士頓，入讀全球頂尖的音樂學府柏克萊音樂學院（Berklee College of Music），主修當代音樂寫作與製作，副修電子音樂製作與設計，奠定其創作實力。

國際音樂人才的搖籃

位於美國波士頓的柏克萊音樂學院（下稱柏克萊）於1945年成立，至今已有80年歷史，一直以「透過學習和實踐當代音樂培養音樂事業人才」為宗旨。學院與時並進，現設有表演、音樂製作、歌曲創作、電影配樂、音樂治療及音樂商業等15個專業，課程涵蓋本科、研究生、暑期課程及線上學習，吸引全球超過100個國家及地區的學生前來深造。

學院校友除Gareth外，不少人成就斐然，更已躋身國際級音樂人行列，例如已故香港作曲家顧嘉煇，他於1961年獲得獎學金入讀柏克萊，其後創作無數經典；本地著名作曲人陳輝陽亦曾負笈於此，他曾在社交平台分享，當時邊在柏克萊讀書邊在餐館打工，回憶稱那是人生最快樂的時光。此外，著名電影配樂人鮑比達、曾為《The Simpsons》配樂的Alf Clausen，以及新生代唱作人Kiri T.等，均畢業於柏克萊。另早前，在《好萊塢報道》（The Hollywood Reporter）2025 年全球最佳音樂學院排名中，柏克萊位列全球第二，足證其國際地位與影響力。

接受IB成績申請

學院課程設計兼具深度與廣度，除核心音樂理論與創作外，亦開設非裔音樂研究、福音音樂史、爵士作曲編曲等特色科目，務求學生能全面掌握當代音樂脈動。學費方面，2025 年度一學年學費為 $52,440 美元（約$410,000港幣），連同雜費及生活開支等，全年總費用約$28,000美元（約$220,000港幣）。有需要的學生，亦可在學校網頁申請助學金、獎學金或貸款。

據學院網頁資料顯示，有意報讀的國際學生（包括香港申請者），須提交由認可機構出具的學歷評估報告，將原有學歷與美國學制對照。唯一例外是已取得國際文憑（IB）的學生，可豁免此項要求。另外，英語亦須達有一定水平，如：TOEFL iBT需72分或以上。若報讀音樂學士課程的申請者，需參與線上面試及線下面試；如果報讀的課程側重作曲或歌曲創作，面試時須選擇一種樂器，並演奏一首原創作品，以展現個人音樂風格。

