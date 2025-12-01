Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨學界同哀 多校延期慶祝活動表達關懷

教育熱話
更新時間：18:43 2025-12-01 HKT
發佈時間：18:43 2025-12-01 HKT

上周三（11月26日），大埔宏福苑發生五級大火，造成嚴重傷亡。事件震撼全港，社會各界以不同方式表達哀思與支援。在教育界方面，多間中小學除了將學校網頁轉為黑白色以示悼念，更宣佈延期或調整校內慶祝活動。各校在調整活動的同時，亦呼籲師生家長同心度過難關，踐行互助價值。家長亦要留意各校最新的活動安排。

港大同學會書院   「開放日」調整為「收生資訊日」

位於黃竹坑的直資學校港大同學會書院於上周四在校網宣佈，因應社會當前氣氛，將原定於11月29日至30日舉行的「20周年開放日」調整為「收生資訊日」，並取消所有周年慶祝環節，僅保留收生簡介、學習成果展示及公開示範課。

另外，位於東區的張振興伉儷書院亦於社交媒體公佈，為讓社會有空間安頓情緒，決定取消原定於過去周末舉行的55周年校慶開放日及相關活動，包括開幕典禮及籃球邀請賽等，延期安排將另行通知。

新界區中學延後慶典 呼籲同心支援

新界區方面，位於大埔區的香港教師會李興貴中學除將校網轉為黑白色，更寫上「攜手同心 齊渡難關」字句。該校並在社交媒體宣佈，原定11月28日舉行的校慶活動將延期，以示與社區共渡艱難時刻。

位於屯門區的地區名校宣道會陳瑞芝紀念中學亦於28日宣佈，因應火災令人痛心，決定將45周年校慶活動延期至12月20日及22日舉行。校方更表示，「期望校友、家長、同學、各界友好一同紀念災民和救援人員面對的艱難，為災情、失去親人和家園的人、傷者、救援人員祈禱，以不同的方式表達對他們的支持、關懷與祝福。」

小學紛延期活動 倡議正規渠道捐助

除中學外，多區小學亦相繼調整活動安排。位於灣仔區軒尼詩道官立小學宣佈，為表達對逝者的尊重及對救援人員與受影響市民的支持，同時考慮到社區當前氛圍，經校方慎重評估後決定，將原定12月5日舉行的校友日延期至明年1月23日，並鼓勵有能力的校友及師生，透過正規渠道為火災災民及救援工作提供援助，共同展現關愛精神。

另外，深水埗區的聖公會基福小學在上周五於社交平台公佈，鑑於大埔宏福苑發生嚴重五級火警，全港市民都在哀傷中守望着仍未聯絡上的居民，可見未來一兩天事態發展不會好轉，在這沉痛氣氛中舉辦嘉年華會並不合適。因此，該校將原定11月29日舉行的嘉年華會延期以示哀悼。

而位於元朗區的潮陽百欣小學亦鑑於大埔宏福苑發生嚴重火災，傷亡慘重，令全港市民感到震驚、痛心及難過，心情沉重，全城哀痛；故將原定12月6日的「二十周年校慶開放日」及親子比賽，延至2026年1月10日舉行。此外，位於沙田區的基督教香港信義會馬鞍山信義學校除校網轉為黑白色，亦宣佈延期舉行原定12月14日的開放日，並在校網提供政府成立的「大埔宏福苑援助基金」資訊，體現「一方有難，八方支援」的精神。

