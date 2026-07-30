昂坪360纜車 流光溢彩 仲夏夜航

昂坪360二十周年慶典盡展創意，由上周五起在暑假指定的夜晚加開纜車夜航服務，為訪客創造一趟難忘的夜空旅程，帶來夜間旅遊的全新可能，亦為香港夜經濟注入活力。夜幕降臨，訪客由東涌站登上纜車，前往昂坪的途中，大嶼山的夜景映入眼簾，左邊是一片沉睡中的森林，在月光的映照下泛着灰綠色的微光；右邊則是香港國際機場的璀璨燈光，宛如散落人間的一片星群，熠熠生輝、流光溢彩，如銀河般迷人眼。

機場上方的夜空中，不時有「螢火蟲」穿梭其間，一閃一閃，殊不知原來是飛機在升降之際留下的光跡。遠處，全球最長的橋隧組合跨海通道港珠澳大橋燈火相連，宛如一條披着金鱗的巨龍，蜿蜒盤踞於海面之上，氣勢磅礴。

纜車逐漸攀升，訪客驀然回首，東涌市區萬家燈火就在背後，在山腳下閃爍着溫暖的光點。當纜車將近攀上昂坪市集，訪客的視線被夜間亮燈的天壇大佛所吸引，大佛巍然端坐於山巒之上，莊嚴而祥和。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩說：「今次夜航活動的亮點在於締造『只在香港』的獨特體驗，旅客唯有在這個特定的時刻、這個城市，才能同時體驗大嶼山美景與人文情懷的深度融合。」昂坪360董事總經理董沛銓指，昂坪市集化身為懷舊的霓虹燈主題大道，重現上世紀80年代香港著名的霓虹燈夜景，希望藉此機會，讓大家重溫香港地道的集體回憶。

昂坪360二十周年慶 暑假夜航之旅程啟動 港風本土情懷深度遊

上周五晚，昂坪市集舉行「昂坪360 二十周年纜車夜航」首航典禮，訪客若於傍晚時分登上纜車，可觀賞夕陽西下的美景，如鹹蛋黃般的落日染紅西邊天際，在海面上鋪開一片金黃餘暉；偶爾有飛機從落日下掠過，在金色天幕上劃出一道流動的剪影。入夜後回程，則是另一番風景：香港國際機場與港珠澳大橋的璀璨燈光，以及東涌市區的萬家燈火，在夜幕中如星辰閃爍，大嶼山的夜色盡收眼底。

首航禮邀來文化體育及旅遊局局長羅淑佩、港鐵公司行政總裁楊美珍、昂坪360主席黃琨暐及昂坪360董事總經理董沛銓等嘉賓出席，共同主持亮燈儀式，點亮昂坪市集的霓虹燈燈飾，正式為限定夜航體驗揭開序幕。

非一般觀光體驗

經悉心打造，入夜後的昂坪市集大道化身懷舊霓虹燈主題大道，五光十色的LED霓虹燈招牌錯落有致，重現上世紀80年代香港霓虹招牌林立的街道景色。現場更設有首次「落地」的退役纜車車廂，綴以色彩繽紛的霓虹燈裝置，吸引不少訪客拍照留念。此外，市集設有麻將枱、港鐵站及懷舊冰室等香港情懷打卡位，讓訪客重溫舊日時光。

遊人Karina說：「最靚就係霓虹燈招牌，很有特色，有一種懷舊嘅香港情懷，同埋影相出嚟都幾靚，特別係嗰條霓虹燈隧道。」她續說，夜晚搭纜車上來見到機場燈光閃爍，景色十分漂亮。雖然是第二次到訪，但她指日間與夜晚乘坐纜車所見到的風景截然不同，晚上的纜車之旅讓她感到平靜，更笑言「如果同男仔上嚟都幾浪漫呀」。

首次到訪昂坪360的深圳遊客楊小姐，於傍晚六時許登上纜車，她指出：「乘坐纜車時正好趕上落日夕陽，日落的色調非常漂亮。因為風景太美了，一路上都在拍照，感覺坐纜車的時間也變得短暫。透過玻璃除了觀賞到香港機場和一片蔚藍大海，還可以看到山間的小瀑布。」她更大讚夜色下的天壇大佛：「夜晚的燈光襯得大佛很有佛性，而且大佛與月亮相映襯，很有意境。」

市民溫先生及家人從電台節目得知昂坪360的夜航活動，於是駕車前來。他稱市集設置了很多打卡點，尤其是霓虹燈光的裝置，很有氣氛，又指「音樂會歌星嘅陣容同樣吸引」。溫太太則說，他們每年都會來昂坪逛逛，有朋友來港亦會帶他們一同到訪。被問及會否在夜航期間搭乘纜車到昂坪，他們笑言：「會考慮，因為途中可以望到香港嘅夜景，又真係靚嘅。」

星空下音樂會 回味經典廣東金曲

夜航期間，昂坪市集在戶外涼亭舉行「昂坪360二十周年呈獻：叱咤903星空下音樂會」，逾20組人氣歌手、組合及樂隊輪番登場，在約一小時的音樂會上，眾歌手獻唱多首膾炙人口的流行金曲及經典廣東歌。夜航首日，打頭陣歌手為馮允謙、雲浩影與Lester Lam（藍奕持），現場有不少粉絲慕名而來，在台下跟隨音樂的節奏搖擺，並與歌手互動。其後音樂會陸續登場演出歌手包括李駿傑、魏浚笙、COLLAR、陳健安、陳凱詠、陳雷、洪嘉豪、moon tang與Gordon Flanders等。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，於過去20年間，昂坪360已累積接待超過2,600萬名旅客，成為香港極具代表性的旅遊地標之一；適逢20周年，昂坪360再展創意，推出「纜車夜航體驗」，市民與旅客可以從高空，俯瞰香港國際機場及港珠澳大橋的繁華夜色，親身感受這座國際都會的動感與活力。

為賓客編織動人故事

羅淑佩續指，昂坪360聯同20個陪伴港人成長的著名品牌，推出別具特色的主題纜車；同時昂坪市集的懷舊霓虹燈裝置，將上世紀80年代香港霓虹招牌林立的街道景色重現眼前，配合連場音樂會，賓客可以在星空之下沉浸於香港流行文化的魅力當中。她認為，這項別出心裁的活動，充分體現「文化+旅遊」的融合魅力，將本地文化的獨特元素融入旅遊體驗當中，為無論是本地市民或是旅客，帶來耳目一新的夜遊選擇，為大家提供一個晚上活動好去處。

昂坪360主席黃琨暐表示，二十年來，昂坪360秉持不斷求變的精神，從最初的標準車廂，到水晶車廂，再到2022年透明度逾8成、視野無阻的全景車廂，每一次推陳出新，都是為了讓賓客感受更嶄新的風景。他續說，這二十年來，昂坪360接待超過2,600萬名來自本地、全國及海外的賓客，這數字背後，是一個又一個笑臉、一段又一段故事，這些故事正正是昂坪360二十年來最珍貴的片段，希望將來能給賓客帶來更多更精彩的體驗，為他們編織更多感人的故事。

文：龍芷莹 圖：汪旭峰