《獨裁君主斯拉》自我救贖經典 非凡美樂高難度挑戰 莫扎特曲風蛻變神作

當絕對的權力與誓死不渝的愛情產生劇烈碰撞，獨裁者的鐵血手腕會否因道德良知而動搖？早期歌劇傑作《獨裁君主斯拉》（Lucio Silla），是音樂神童莫扎特於16歲創作的三幕正歌劇，講述古羅馬獨裁官斯拉（Silla）在攀上權力巔峰後，企圖強娶政敵西利奧（Cecilio）的未婚妻茱妮亞（Giunia），卻在面對抵抗與道德譴責時陷入靈魂掙扎，最終選擇寬恕與和解的動人故事，並以斯拉在群眾面前主動放棄獨裁之位作結。

非凡美樂首度將這部歌劇名作搬上香港舞台，於9月11日及12日假香港大會堂劇院隆重呈獻。本劇不僅以挑戰人聲極限的「炫技詠嘆調」（Bravura Aria）而聞名古典樂壇，更是莫扎特筆下的歌劇從稚嫩邁向成熟的關鍵轉捩點。在藝術總監暨導演盧景文與指揮薛毅章的攜手合作下，帶領香港觀眾穿梭於古羅馬政治陰謀與人性光輝之間，演繹這段圍繞獨裁權力與忠貞愛情的經典故事。

高難度挑戰 《獨裁君主斯拉》 莫扎特曲風蛻變神作

十八世紀古典音樂巨匠莫扎特，自幼展現出驚人的音樂天賦，被譽為「音樂神童」。他後期的代表作如《魔笛》、《費加洛的婚禮》等早已家喻戶曉，然而他16歲時在米蘭創作的三幕正歌劇《獨裁君主斯拉》（Lucio Silla），卻是一顆被忽略的遺珠。非凡美樂首度將這部難度極高的傑作搬上香港舞台，由「香港歌劇之父」盧景文擔任監製及導演，並聯同指揮薛毅章，為樂迷帶來這部不容錯過的英雄史詩。

打破傳統音樂框架

「《獨裁君主斯拉》是莫扎特由創作初期邁向成熟期的過渡之作，鮮明地呈現了他在音樂風格上的蛻變，是音樂路上極為關鍵的轉型。」指揮家薛毅章解釋，傳統的正歌劇結構涇渭分明，宣敘調負責推動劇情、交代事實，常僅由古鍵琴伴奏；詠嘆調則負責抒發情感，多由管弦樂團伴奏。莫扎特則選擇在劇中大量運用管弦樂團來伴奏宣敘調，使宣敘調及詠嘆調間的音樂更連貫，「使歌劇的情節與畫面更加生動，同時亦更具張力。」

高技巧花腔旋律唱段

莫扎特的另一創作特色，在於他會針對演唱者的聲樂造詣、獨特音色及風格，去創作獨一無二的歌劇。盧景文教授分享，莫扎特當時受米蘭歌劇院委約創作《獨裁君主斯拉》，在動筆前便詳細了解演出的歌唱家特色，確保旋律與他們的優點完美結合，並造就歌劇中極高難度的「炫技詠嘆調」。薛毅章特別提到，劇中男女主角的唱段包含大量極快速的音階、音域極高的花腔，對歌手的呼吸、音準與技巧要求極其嚴苛，「希望可以將這些高難度的唱段完美呈現予香港觀眾。」

其中最具代表性的場景，愛侶西利奧與茱妮亞在墓地重逢，伴隨管弦樂伴奏及合唱團的歌聲，加上男、女主角的獨唱樂段，帶來充滿張力的一幕。此外，本次演出更迎來難得一見的陣容——同台呈獻兩位假聲男高音（Countertenor）演出，這在近年香港的歌劇舞台上極為罕見，是全劇一大亮點。

舞台重現古羅馬意象

相較於近年歐美流行將古典歌劇改編為現代背景，盧景文選擇回歸原創風味，舞台服裝與裝飾均保留古羅馬風格，但在布景上則捨棄繁複的寫實透視，改以「意象化」的簡約設計，用象徵性的元素勾勒時代背景，將焦點完全留給音樂與角色之間的戲劇拉扯。

「我希望在有生之年，每年一部，將莫扎特所有的意大利文歌劇介紹給香港觀眾。」盧景文直言，「並將莫扎特音樂的所有特點、技巧都傾力表演出來，按照原作的韻味、內涵呈現給觀眾。」

《獨裁君主斯拉》（《Lucio Silla》）

文：葉泳心 圖：吳艷玲、非凡美樂